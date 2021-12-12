«دبي الإسلامي» يقدم عضوية نادي التحالف التجاري لمتعامليه من المؤسسات والشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عزمه تزويد متعامليه بعضوية نادي التحالف التجاري، المنصة الدولية الرقمية المبتكرة لشبكات الأعمال. وتوفر العضوية لمتعاملي البنك من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة كماً كبيراً ومتنوعاً من الخبرات التجارية، وفرصة للتواصل مع شركاء موثوقين من أرجاء العالم.

ويهدف نادي التحالف التجاري، الذي يضم شبكة عالمية تتألف من 15 بنكاً بقيادة مجموعة سانتاندر المصرفية، إلى تعزيز ربط المستوردين بالمصدّرين، لتسهيل التجارة الدولية وتنشيطها.

وتتيح عضوية نادي التجارة في بنك دبي الإسلامي للمتعاملين إمكانية الوصول إلى منصتين متميزتين عبر الإنترنت هما، نادي التجارة «Trade Club»، وبوابة التجارة «Trade Portal». ويعد نادي التجارة واجهة أمامية توفر تواصلاً مباشراً بين الشركات عبر الحدود، مما يمكن متعاملي بنك دبي الإسلامي وعملاء البنوك الشريكة المنضوية تحت مظلة نادي التحالف التجاري، من تحديد فرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. كما يسهم هذا النادي بتأسيس سوق عبر الإنترنت لطلبات العروض التي يتم التحقق منها مسبقاً ومن ثم طرحها في هذه السوق من قبل متعاملي البنوك الشريكة.

وتمثل بوابة التجارة «Trade Portal» مصدراً للمعلومات عبر الإنترنت، يزود المتعاملين بموارد تجارية وبيانات ذات الصلة من عدة مئات من المصادر الموثوقة. وتشتمل البوابة، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التجارية للمتعاملين، على 5 وحدات أو أدوات، بما في ذلك الملف الشخصي للدولة ومعلومات السوق ومعلومات الجهات النظيرة والامتثال التجاري، إضافة إلى آلات حاسبة مخصّصة. ويمكن لبنك دبي الإسلامي توفير هذه البوابات الإلكترونية لمتعامليه الحاليين أو المحتملين، في حين يعمل على بناء علاقات مالية استراتيجية مع شبكة من البنوك العالمية.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يتمتع دبي الإسلامي بسجل حافل ومشرف من حيث مساعدة الشركات في المنطقة على تحقيق النجاح، ونحن مستمرون بالتزامنا في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كجزءٍ لا يتجزأ من استراتيجيتنا. ومن هذا المنطلق، يأتي انضمامنا إلى نادي التحالف التجاري كشريك حصري في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حلول تجارية محسنة لمتعاملينا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وسوف تساعد هذه المنصة العالمية الشركات على تحديد شركاء موثوقين في مناطق جغرافية أخرى، كما ستتيح أيضاً توفير المشورة بشأن الخدمات المالية من 15 بنكاً هي أعضاء هذا التحالف المتنامي والذي سيشهد المزيد من التوسع ليغطي أسواقاً أخرى. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق هذه المنصة الجديدة في السوق إلى تعزيز فرص نمو الشركات الدولية العاملة في مجال التجارة في الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح هذه البوابة الشاملة للموارد التجارية للمتعاملين اكتشاف فرص عالمية، وتلقي طلبات مخصصة للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها، وتبادل الرؤى والأفكار حول التجارة الدولية مع أكثر من 21 ألف مشترك. وتتماشى العضوية مع استراتيجية التحول الرقمي لبنك دبي الإسلامي، وسعي البنك لتقديم خدمات مميزة لمتعامليه من التجار من خلال توفير دعم تجاري عالمي عبر التعاون مع البنوك الشريكة. ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى نادي التحالف التجاري إلى زيادة حجم النشاط التجاري في بنك دبي الإسلامي، وتعزيز علاقات البنك مع متعامليه الحاليين، وجذب المزيد من المتعاملين الجدد.

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