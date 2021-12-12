اتفاقية بين "أدنوك للتوزيع" و"كارس تاكسي"

المصدر: وام

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وقعت "أدنوك للتوزيع" عقد شراكة حصرية مع مؤسسة "كارس تاكسي" مدته خمس سنوات، لتزويد أسطول المؤسسة بالوقود وزيوت التشحيم.

وبموجب العقد ستزود أدنوك للتوزيع أكثر من 3000 مركبة بالوقود وزيوت أدنوك "فويجر"، بما في ذلك فويجر الذهبي 5W-40 SN.

يُصنع وقود وزيوت "أدنوك للتوزيع" من خام مربان الذي يُعد من أفصل الثروات الوطنية التي تزخر بها إمارة أبوظبي.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يسرنا التعاون مع مؤسسة كارس تاكسي، وتزويد أسطول مركباتها بالوقود وزيوت التشحيم. وتدل شراكتنا على قدرتنا على تقديم منتجات على درجة عالية من الجودة والموثوقية".

وقال بدر عبدالله الغرير، الرئيس التنفيذ لشركة "كارس تاكسي": "اعتمدنا في الشركة على مدى عقود طويلة نهجاً يرتكز على العملاء في تقديم الخدمات من خلال التركيز على سلامتهم وتجربتهم. ونحظى من خلال امتلاكنا أحد أساطيل سيارات الأجرة في الدولة بفرصة محورية لنسهم بشكل فعّال في تطور قطاع النقل في الإمارات".

بموجب العقد الجديد ستقوم الشركة بتوزيع مجموعة كاملة من زيوت "فويجر" بكميات مؤكدة تبلغ 1.5 مليون لتر، حيث يرتفع عدد الدول التي تتوافر بها زيوت "أدنوك فويجر" إلى 19 دولة في ثلاث قارات، وتسهم في توسعة رقعة حضور الشركة عالمياً.

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