«أبراج سنترال بارك» تعفي مستأجري مكاتب جدداً من إيجار العام الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أبراج سنترال بارك التي تضم أكبر مشروع مكتبي تابع لملكية فردية في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاقها طابقاً يضمّ مساحات مكتبية جاهزة جديدة من فئة أ متاحة للتأجير مع عرض ترحيبي يعفي العملاء من الإيجار لمدة 12 شهراً، استجابةً للطلب المتزايد على خيارات التأجير الجديدة والمحسّنة في مركز دبي المالي العالمي.

ولا يزال الطلب على المكاتب متعددة الاستخدامات في أبراج سنترال بارك يتزايد عاماً بعد عام، نظراً إلى كونها أكثر المواقع جاذبية بالنسبة إلى الشركات في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن شروط الإيجار المرنة ووسائل الراحة والخدمات التي لا مثيل لها. وفي حال أبرم المستأجرون اتفاقية تأجير قبل نهاية العام، سيستفيدون من عرض ترحيبي يعفيهم من رسوم الإيجار لمدة 12 شهراً، على أن يتم فرض رسوم الإيجار الثابتة في العامين اللاحقين دون أن تشمل ضريبة القيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المكتبية من الفئة أ تشكّل 60 % من اتفاقيات الإيجار البالغ عددها 30 والموقعة هذا العام.

وتعدّ المساحات من فئة أ مثالية لأولئك الذين يبحثون عن مساحة مكتبية يمكن بدء العمل فيها في أقرب وقت ممكن، وتتيح للمستأجر إمكانية القيام بأعمال التخصيص، لا سيما أنها توفر مساحة عمل مفتوحة وعملية تسمح باعتماد التصاميم والتشطيبات بحسب الطلب، بما في ذلك المكاتب الفردية وغرف الاجتماعات والمخازن. وتعتبر هذه الفئة مناسبة للشركات التي تحتاج إلى مساحة تتراوح بين 1,030 و5,000 قدم مربع، ولأولئك الذين يسعون لتخصيص مساحات مكتبهم دون تكبّد تكاليف استثمارية باهظة. وتتيح فئة أ للشركات إمكانية الانتقال إلى المكاتب بسرعة من دون الاضطرار إلى تأمين أي تجهيزات أو عمليات إنشاء رئيسية، إذ إن المساحات المكتبية مجهّزة من ناحية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة ومن ناحية الإضاءة ومكيّفات الهواء والأرضيات والأسقف. وفي حال اختار المستأجر الفئة أ، فسيوفّر عليه عناء عملية الموافقة المعقّدة المرتبطة عادةً ببناء مساحات مكتبية جديدة من الصفر.

وسوف يتاح لمستأجري الطابق الذي تم إطلاقه حديثاً إمكانية الوصول إلى شرفة مشتركة في الطابق الحادي والعشرين تتميز بإطلالة رائعة على برج خليفة، وهي ميزة نادراً ما تكون متاحةً في المباني الشاهقة في مركز دبي المالي العالمي. ويمكن استخدام هذه الشرفة لاستضافة مجموعة من الفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للمستأجرين إمكانية الوصول إلى صالة مشتركة وإلى مواقف خاصة، بالإضافة إلى مواقف مجانية لمدة ثلاث ساعات مخصصة لسيارات الزوّار.

وتعتبر أبراج سنترال بارك الوجهة المكتبية الأكثر رواجاً في مركز دبي المالي العالمي ولا تزال تستقطب مستأجرين جدداً يبحثون عن مزيج يجمع بين المساحات المكتبية المميزة والموقع المناسب الذي يقدم قيمة إضافيةً مقابل المال، إضافةً إلى شروط إيجار مرنة ومغرية ضمن مجتمع الأعمال الصاخب في دبي.

وتعليقاً على خيار المساحات المكتبية الجديد، قال نيمو ستويانوفيك، رئيس قسم التأجير في أبراج سنترال بارك: «لقد حققنا نجاحاً رائعاً على مستوى معدلات التأجير في أبراج سنترال بارك، ويسعدنا أن نضيف هذا العام 18 اتفاقية تأجير جديدة لمساحاتنا المكتبية من الفئة أ. لقد لاقت هذه المساحات رواجاً لدى كل من الشركات الناشئة الصغيرة التي تتطلع إلى التوسع مع مرور الوقت، فضلاً عن شركات المحاماة الراسخة وشركات الاستثمار التي تمكّنت من تخصيص المساحة وفقاً لاحتياجاتها».

ويضم مجمّع المكاتب المصمم حسب الطلب أكثر من 100 شركة وهو أحد أكبر المجمّعات في مركز دبي المالي العالمي، إذ تبلغ مساحته 855,682 قدماً مربعاً. ولا شكّ أن أبراج سنترال بارك تعتبر أحد أكثر المجمّعات حيوية، إذ تقع ضمن بيئة حضرية عصرية تتيح للمستأجرين سهولة الوصول إلى المتاجر والمطاعم والمقاهي ووسائل الراحة المميزة، وقد استقطبت مجموعة رائعة من المستأجرين الجدد، بما في ذلك شركة أدين وأديب كابيتال وخدمات أكوريان وغيرها. كذلك، تعتبر هذه الأبراج أكثر من مجرد مبانٍ إدارية، إذ توفّر ملتقى لتنظيم كل أنواع الفعاليات وتعزّز التواصل والعلاقات الاجتماعية بقدر ما تلهم الفنانين والمخرجين. وفي السنوات الثلاث الماضية، نظّمت أبراج سنترال بارك العديد من الفعاليات مع علامات تجارية محلية وعالمية، بما فيها DH DEKA by Spartan وGov Games، وفعالية تشكيل علم الإمارات الخمسين الرائع كم استضافت جوائز الأعمال الخليجية وفعالية احتفالية بمناسبة الأعياد تتضمن ورش عمل في مقرّها هذا العام.

يسري العرض الحصري الخاص باتفاقية التأجير حتى نهاية العام 2021. تطبق الأحكام والشروط، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بأبراج سنترال بارك.

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