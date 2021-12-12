«براندز فور لس» تفتتح «لاكشري» أول متاجرها للعلامات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت مجموعة «براندز فور لس»، المتخصصة في مبيعات التجزئة بأسعار مُخفَّضة، أول متاجرها المتخصصة ببيع منتجات العلامات التجارية الفاخرة والملبوسات الأنيقة تحت مُسمى «لاكشري فور لس». وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت بموقع المتجر الجديد في «دبي فستيفال سيتي مول» بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وسط إقبالٍ لافت من المتسوقين ومحبي الأناقة والأزياء المميزة.

ويقع المتجر النموذجي في الدور الأول من «دبي فستيفال سيتي مول»، ويقدم منتجات ومعروضات علامات تجارية فرنسية وإيطالية مرموقة. ويتيح «لاكشري فور لس» تجربة تسوقٍ استثنائية للعملاء، ويوفر خيارات واسعة من الأصناف الفخمة بأسعار مُخفَّضة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة للعام 2022 لمواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتماشياً مع حرصها على تعزيز حضورها في مجال المتاجر النموذجية لمبيعات التجزئة، وتوفير خياراتٍ أكثر من المنتجات والأصناف بأسعار أقل.

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: «يعكس إطلاق المتجر النموذجي استراتيجيتنا الطموحة ومنهجية عملنا المُبتكرة، وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرتنا مع استعدادنا لاستقبال العالم الجديد. وتكمن غاية «لاكشري فور لس» في تقديم خياراتٍ أوسع للمتسوقين الراغبين باقتناء منتجات فخمة بأسعار تنافسية. وسنواصل استكشاف المفاهيم التسويقية المبتكرة ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية لتعزيز تنوُّع معروضاتنا التي تجمع بين الجودة والأناقة والتكلفة المُخفَّضة».

ويتبنى المتجر الجديد منهجية مجموعة «براندز فور لس» القائمة على تخفيض أسعار المُباعة بالتجزئة، وتوفير خيارات متعددة من المنتجات، تشمل ما يزيد على 3000 صنف من الملابس اليومية والرياضية؛ والأدوات المنزلية؛ وألعاب الأطفال. ويشكل «لاكشري فور لس» إضافة نوعية تعزز تنوع العلامات التجارية للمجموعة، ومن أبرزها «براندز فور لس» و«تويز فور لس» و«هومز فور لس» و«تشيبو» و«موي موتشو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز