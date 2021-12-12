«دي بي ورلد الإمارات» تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت دي بي ورلد الإمارات، الممكن الرائد للتجارة الذكية، بالدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة العملاء. وتقام الجوائز تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم المؤسسات المتميزة في فئات الأعمال والابتكار والتميز في خدمة العملاء. وقد حصلت دي بي ورلد الإمارات سابقًا على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال.

‎ويشهد هذا الفوز على التزام دي بي ورلد الإمارات بتزويد عملائها بخدمات متميزة عبر شبكتها الواسعة، وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموانئ وتطبيق أحدث التقنيات الرائدة. وقد قام سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»، وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، بتسلم الجائزة خلال حفل أقيم في 9 ديسمبر 2021 في إكسبو 2020 دبي.

‎وصرح سلطان أحمد بن سليم قائلاً: «خلال مسيرتها كمزود عالمي للحلول اللوجستية الشاملة، حققت دي بي ورلد عددًا من الإنجازات التي تُضاف إلى رصيدها الحافل بالنجاحات. فرؤيتنا تتمحور حول «تجارة أكثر ذكاءً لمستقبل أفضل» مستلهمين من مبادئ قيادتنا الرشيدة. ويسعدنا الفوز بجائزة التميز في خدمة العملاء؛ حيث نعتبر رضا العملاء من أهدافنا الاستراتيجية. وأود في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان ملهمًا لنا على الدوام، وأشكر أيضًا لجنة التحكيم لتقدير جهودنا. ونؤكد في دي بي ورلد على مواصلة العمل لإيجاد حلول للتغلب على التحديات التي يواجهها عملاؤنا وشركاؤنا. وسنوجّه كامل تركيزنا نحو تمكين حركة البضائع بفاعلية على مستوى العالم، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وزيادة السرعة والشفافية، وتخفيف البصمة البيئية».

‎وقال عبد الله بن دميثان: منذ نشأتنا في دي بي ورلد الإمارات، ونحن نطبق أفضل الممارسات التجارية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، استلهامًا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولطالما كان نهج «العميل أولاً» جوهر عملياتنا. ويُعتبر شرف كبير لنا أن نفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تشجع قطاع الأعمال على تحسين ممارساته لخدمة العملاء. ولضمان استمرار التقدم في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نعمل بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا لتوفير خدمات عالية الجودة لقطاع الأعمال، وتقديم قيمة مضافة على المدى البعيد. لأن هذا المنهج هو المفتاح لإيجاد سلسلة توريد مستدامة وفعّالة. ونعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال حافزًا لنا للعمل بشكل دؤوب لخلق بيئة تنافسية، مع الحفاظ على ثقافتنا عالمية المستوى لممارسة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة. ونحن على يقين من أن إسهامنا سيعزز حركة التجارة، ويثري اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي القوية والمزدهرة.

‎باعتبارها البوابة البحرية الأولى في المنطقة، تشكل دي بي ورلد الإمارات محركًا اقتصاديًا رئيسًا لدبي والإمارات؛ إذ تسهم بنسبة 33.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة و 10.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ويُعد ميناء جبل علي متعدد الوظائف الذي يرتبط بما يزيد على 150 ميناء عالمياً، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التي تضم أكثر من 8,700 شركة، من أبرز المحفزات التجارية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن من خلال مرافقها اللوجستية الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك. وتساعد دي بي ورلد عملاءها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة على المدى البعيد، بمعدلات نمو عالية نسبيًا، وقدرات عالية للدخول إلى الأسواق الإقليمية، وشبكة عالمية يديرها محليًا فريق عمل محترف وعالي الكفاءة. وقد ساعدت المجموعة الواسعة من الحلول والشركات التابعة لـ «دي بي ورلد» على كسب ثقة العملاء المحليين والدوليين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز