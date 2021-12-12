تعاون بين «المشرق» وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي لإطلاق سلسلة هاكاثون «التغيير»

المصدر: دبي - البيان

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وقع بنك المشرق، مذكرة تعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، منصة التدريب والتطوير التي أنشأتها سلطة مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق سلسلة «هاكاثون التغيير». جاء ذلك في ختام أسبوع مواهب المستقبل في مركز دبي المالي العالمي، والذي أقيم مؤخراً بهدف إلهام وإعداد المواهب الشابة. وتضمن سلسلة من الفعاليات التي ركزت على بناء مواهب الغد، وإعدادها لسوق العمل مستقبلاً، والتي نظمت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمالية والشركات الناشئة والهيئات الحكومية.

وقال إليس وانغ، رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في بنك المشرق: الهدف الأساسي لتعاوننا مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي هو دعم المجتمع المالي لتطوير خدمات مبتكرة تعود بالفائدة على القطاع بأكمله. وتوفر لنا سلسلة سباقات الهاكاثون هذه فرصة للتواصل مع العقول الشابة والشغوفة التي تبتكر حلولاً يمكن أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من عروضنا الحالية والمستقبلية. نحن ندرك أن التقنيات ليست مجرد عنصر تكميلي، بل هي أداة ضرورية لتلبية احتياجات عملائنا، ولذلك نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا الرقمية ومواصلة التعاون مع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، التي تعد عنصراً أساسياً من عملية الابتكار في القطاع المالي.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا التعاون مع بنك المشرق لإطلاق مبادرات مبتكرة مثل «هاكاثون التغيير» التي ستعزز قطاع التقنيات المالية من خلال تشجيع المشاركين على إيجاد حلول جديدة قائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة لمختلف جوانب الخدمات المصرفية. ونحن حريصون على مواصلة رعاية ودعم الفعاليات المماثلة التي ستساهم بشكل مباشر في استقطاب المواهب الجديدة وتقديم حلول ذكية ومبتكرة.

وفي إطار هذه المبادرة، سيتم تنظيم عدد من سباقات الهاكاثون التي تشجع الطلاب على تطوير خدمات مالية مبتكرة. وستركز الفرق المشاركة على كيفية استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم البنوك والمؤسسات المالية وتمكينها من إدارة المخاطر بكفاءة، وكذلك دور علوم البيانات في أتمتة وتسهيل العديد من العمليات التي تعتمد على البيانات.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في ديسمبر الجاري ويناير المقبل، وستنتقل الفرق المؤهلة إلى المرحلة الثانية من البرنامج، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة ضمن حفل كبير يقام في دبي في مارس 2022.

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