غرفتا الشارقة وطرابلس الليبية يجددان التفاهم لتوسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي

المصدر: الشارقة- البيان

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جددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، اتفاقية التفاهم والتعاون المبرمة بين الطرفين في 2012، تأكيداً لرغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي بين إمارة الشارقة وليبيا، وحرصهما على نمو هذه العلاقات لتقوية الروابط بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية تحقيقاً للأهداف المشتركة التي يطمح لها البلدان الشقيقان.

وقع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والمهندس فرج دريبيل رئيس غرفة طرابلس، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفتين.

وبموجب الاتفاقية سيسعى الطرفان إلى تسهيل تنفيذ كافة الوسائل التي تدعم التعاون بين الشركات ورجال الأعمال، وذلك بتشجيع الشركات الـمعنية لإبرام الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية بين البلديـن، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الوفود التجارية وتقديم الـمساعدات والتسهيلات الـممكنة لرجال الأعمال، فضلاً عن تنظيم اللقاءات لـممثلي البلدين بغرض دراسة الطرق والوسائل لتنفيذ هذا الاتفاق واقتراح الإجراءات الـمتعلقة بالتطوير الـمستمر للعلاقات الاقتصادية، وضمان استمرارها وتوسيعهـــــا.

وأكد عبد الله العويس ترحيب الغرفة بتجديد التعاون مع غرفة طرابلس، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس الرغبة الصادقة من الجانبين في تدارس وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص، في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على مضاعفة حجم التبادل التجاري في المستقبل.

وأشار إلى أن الغرفة ستحرص على ضمان استمرارية العمل في تعريف المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والشركات المحلية بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الليبية خاصة بعد الزيارة الأخيرة للوفد الاقتصادي الإماراتي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وليبيا، مؤكداً أن الغرفة ستواصل تقديم الدعم للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الليبية لتعزيز وتنمية استثماراتهم في الشارقة، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، والتي جعلتها اليوم وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من بنى تحتية ولوجستية وبيئة محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات متنوعة.

من جانبه أكد المهندس فرج دريبيل أن الاتفاقية هي ثمرة للعلاقات الأخوية الراسخة بين ليبيا ودولة الإمارات على مختلف الصعد وتناميها المتواصل، وحرص غرفة طرابلس وسعيها لتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مع إمارة الشارقة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والزراعية.

وشدد على أن تجديد اتفاقية التعاون مع غرفة الشارقة يعد خطوة إيجابية يعول عليها قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ليبيا، بأن تكون محطة لبدء عودة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها، في ظل ما تمثله الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص من ثقل اقتصادي واستثماري وتنموي مهم في المنطقة، مشدداً على الالتزام أمام مجتمع الأعمال الإماراتي بتقديم التسهيلات كافة للاستفادة من الفرص، التي تقدمها طرابلس بما تتمتع من بيئة استثمارية واعدة.

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