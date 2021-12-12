مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يناقش خطة العام 2022

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان اجتماعه الرابع للعام 2021 برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حيث تم الاطلاع على نتائج مشاريع ومبادرات المجلس واستعراض أبرز الشراكات خلال الربع الأخير من العام الجاري ومناقشة خطة عمل المجلس وأهم فعالية خلال العام المقبل.

حضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان بمبنى مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان.

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأشادت بالجهود المبذولة لتمكين سيدات ورائدات الأعمال ومدى تعاون الجهات المعنية على مستوى الدولة لدعم صاحبات المشاريع، كما أثنت على حرص المجلس ومساهمته في التنمية الاقتصادية لإمارة عجمان والدولة والعمل جنباً إلى جنب مع صاحبات المشاريع لضمان نجاحهن واستقطاب الباحثات عن تنفيذ مشاريع خاصة، والعمل على توفير مختلف عوامل النجاح من تدريب وتأهيل وتسويق ومتابعة.

وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستقي رؤيته ومبادراته المستقبلية من توجهات «مشاريع الخمسين»، والتي تنطلق بها دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في كل القطاعات.

استهل جدول الأعمال بمحضر الاجتماع السابق واعتماده، والإطلاع على أبرز الشراكات التي عقدها المجلس خلال الربع الأخير من العام 2021 ومنها «توقيع اتفاقيات تعاون مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (اكبا)، وهيئة النقل عجمان، وشركة «ديليفر ات» كما اطلعن الحضور على مستجدات مبادرة رفوف واعتماد 3 منافذ بيع والكائنة في مقر المجلس بمبنى عجمان لريادة الأعمال وجمعية أسواق عجمان التعاونية ومطعم ليوارة في الحي التراثي عجمان هذا إلى جانب سعي مجلس سيدات أعمال لافتتاح فروع جديدة تواكب تطلعات المستفيدات من مبادرة رفوف، واطلعن الحضور على خطة عمل مبادرة ريوقي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

واستعرض الاجتماع جهود المجلس في تعزيز تعاونه مع كل الجهات بحيث استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان 13 وفداً لبحث التعاون والشراكة والتعريف بخدمات المجلس وما يوفره من مزايا وتسهيلات لرائدات الأعمال وعضوات المجلس إلى جانب التعريف بخدمات مركز عجمان لريادة الأعمال وما يوفره من خدمات لأصحاب وصاحبات المشاريع وكذلك الشركات والمنشآت الخاصة.

هذا ويسعى مجلس سيدات أعمال عجمان إلى تعزيز الاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي وتكثيف زياراته تحت مظلة غرفة عجمان، حيث بحث المجلس مع وفد صاحبات الأعمال العُمانيات سبل زيادة التعاون القائم، وتعزيز الشراكة وفرص الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات، كما شارك وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان في مؤتمر المرأة والتجارة العالمية في دبي، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتنفيذ فعاليات مشتركة وتبادل الزيارات والخبرات.

وتم عرض الملتقيات الخاصة بالمجلس ودورها في تعزيز الشراكات وتوثيق الروابط بين أصحاب المنصات الإلكترونية وصاحبات المشاريع بحيث نفذ المجلس «ملتقى الشركاء 5525، وملتقى مسرعات ريادة الأعمال، وملتقى الاقتصاد الأسري»، كما أطلعن عضوات مجلس الإدارة على نتائج البرنامج الصيفي والذي استهدف الطلاب خلال فترة الإجازة من أجل تشجيع الطلاب على اكتشاف مواهبهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم.

وناقش الاجتماع مستجدات النسخة الثانية من البرنامج الوطني «إشراقة 2»، تحت شعار «الاقتصاد الأسري» وأهميته في تحفيز بيئة الإبداع والابتكار في مشاريع سيدات الأعمال والعمل على تطوير منتجاتهن وزيادة تنافسيتها ومشاركة البرنامج في استراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الإمارات لدى الأسر المنتجة وسيدات ورائدات الأعمال، من خلال نشر ثقافة العمل الحر ودعم وإبراز دور الأسر الإماراتية وتمكينها اقتصادياً.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لنجاح المعرض الدائم التابع لمركز عجمان لريادة الأعمال، وضرورة تعزيز استفادة رواد ورائدات الأعمال من خلال اعتماد خطة معارض متخصصة تقام بجانب المعرض الدائم بمقر المركز.

هذا ووجهت الدكتورة آمنة خليفة الشكر إلى كل الجهات الحكومية والخاصة شركاء المجلس على المساهمة في نجاح مبادرات ومشاريع مجلس سيدات أعمال عجمان، وأشادت بالدعم اللامحدود والمتواصل من غرفة عجمان وحرص مجلس إدارة الغرفة على تنويع الخدمات والمزايا الموجهة لسيدات ورائدات الأعمال لضمان نجاحهن واستمرارية أعمالهن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز