أجواء ساحرة وفعاليات ممتعة في ميركاتو خلال موسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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يقدم ميركاتو تجربة متميزة بمناسبة موسم الأعياد، حيث يكتسي حلة العيد في ديسمبر، ويبرز كمحطة مثالية للاستمتاع بالموسم السعيد وقضاء أوقات ترفيهية مميزة أثناء استكشاف المفاجآت المجانية لأكبر العروض الاحتفالية في مكان واحد، وتستوحي التجربة نشاطاتها من موسم الأعياد، لتتيح للزوار فرصة تمضية لحظات سعيدة وتسجيل ذكريات لا تنسى، بما فيها ورش عمل ممتعة وفرص التقاط الصور المميزة للأطفال، وتضمّ أبرز عروض التجربة ورش صناعة الحلوى، وعرض إضاءة شجرة العيد يومياً، إذ تتزين شوارع المركز بالأضواء الساحرة وتضفي شجرة الميلاد التي تم تزيينها بطريقة لافتة جواً جميلاً يمنح الزائر شعوراً بالبهجة والفرح.

تبدأ الاحتفالات بميركاتو في 16 وتستمر لغاية 25 ديسمبر، لتبهر الزوار بالعديد من الفعاليات، العروض الحية والمفاجآت التي تجعل من فترة الأعياد تجربة لا تنسى.

سوف يستمتع الأطفال بالعروض الحية مع موكب سانتا الرائع وأروع الشخصيات، ويستضيف مسرح ميركاتو الرئيسي مجموعة من العروض المسرحية المشوقة مثل العرض المميز قصص شتوية والسيدة كلوز تأتي إلى المدينة وعرض أقزام سانتا، والشخصية المحببة عند الأطفال الساحر فيل. سيقضي الأطفال أمتع الأوقات في ورش العمل المستوحاة من أجواء الأعياد.

ويدعو ميركاتو زواره متمنياً أن يجدوا كل ما يتمنونه من الهدايا المميزة إلى الاحتفالات أو خيارات تناول الطعام اللذيذة، وألا يفوتوا عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالعروض الترفيهية العائلية.

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