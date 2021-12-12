شراكة بين «أدنوك للتوزيع» و«كارس تاكسي» للتزود بالوقود وزيوت التشحيم

المصدر: دبي- البيان

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أكدت أدنوك للتوزيع، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى الدولة، التزامها باستراتيجيهتا للنمو بتوقعيها عقد شراكة حصرية مع مؤسسة «كارس تاكسي»، وتسهم هذه الشراكة المقرّرة لخمس سنوات في تمكين أدنوك للتوزيع من تزويد أسطول المؤسسة الكبير، والذي يضمّ أكثر من 3,000 مركبة في دبي بالوقود وزيوت التشحيم.

وبموجب العقد ستزود أدنوك للتوزيع أكثر من 3000 مركبة بالوقود وزيوت أدنوك فويجر، بما في ذلك فويجر الذهبي 5W-40 SN، وتأتي الصفقة في إطار التزام الشركة بضمان سلامة عملائها وتلبية احتياجاتهم.

يُصنع وقود وزيوت «أدنوك للتوزيع» من خام مربان، الذي يُعد من أعظم الثروات الوطنية التي تزخر بها إمارة أبوظبي.

وتتألف زيوت أدنوك فويجر من زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة «Group III»، وتحمل هذه الزيوت اسم العلامة التجارية «ADbase»، وتصنعها «أدنوك للتكرير» باستخدام خام مربان، وتتميز زيوت أدنوك الأساسية عالية الجودة من المجموعة السادسة بمؤشر لزوجة عالية، مما يجعلها مكوناً مثالياً لزيوت التشحيم، ويضمن كفاءة محركات الأداء العالي والاقتصاد في استهلاك الوقود مع استيفاء متطلبات اللوائح البيئية الصارمة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «باعتبارنا الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود، فإنه يسرنا التعاون مع مؤسسة «كارس تاكسي»، وتزويد أسطول مركباتها بالوقود وزيوت التشحيم. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات التاكسي في الدولة، فإن شراكتنا معها تدل على قدرتنا على تقديم منتجات على درجة عالية من الجودة والموثوقية».

وقال بدر عبدالله الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة «كارس تاكسي»: اعتمدنا في الشركة على مدى عقود طويلة نهجاً يرتكز على العملاء في تقديم الخدمات، من خلال التركيز على راحة الركاب وسلامتهم وتجربتهم. وبصفتنا شركة رائدة إقليمياً في مجال التنقل الآمن، نركز بشكل أساسي على ضمان سعادة العملاء وراحة بالهم. ونحظى من خلال امتلاكنا أحد أكبر أساطيل سيارات الأجرة في الدولة بفرصة محورية، لنسهم بشكل فعّال في تطور قطاع النقل في الإمارات.

ومن خلال شراكتنا مع أدنوك للتوزيع، الشركة العالمية المشهورة بالتميز في الجودة، نرتقي بوعودنا للعملاء من خلال تزويد مركباتنا بأعلى مستوى من الوقود من شركة التوزيع الرائدة في دولة الإمارات، وعززت أدنوك للتوزيع أعمالها على الصعيد الدولي بإعلانها مؤخراً عن توقيع اتفاقيتي توزيع جديدتين لتوزيع زيوت «أدنوك فويجر» في كل من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبموجب العقدين الجديدين ستقوم الشركة بتوزيع مجموعة كاملة من زيوت «فويجر» بكميات مؤكدة تبلغ 1.5 مليون لتر، لتدخل الشركة بذلك السوق الإفريقية، وهو ما يرفع عدد الدول التي تتوفر بها زيوت «أدنوك فويجر» لتصبح 19 دولة في ثلاث قارات، وتسهم في توسعة رقعة تواجد الشركة عالمياً.

وشهدت منتجات أدنوك للتوزيع نمواً كبيراً في الأسواق الدولية، بما في ذلك شبكتها للتوزيع، التي تغطي آسيا وشمال وشرق أفريقيا ودول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال العامين الماضيين، ضاعفت أدنوك للتوزيع حجم حضورها في الأسواق الدولية من خلال تبنيها لاستراتيجية عالمية للنمو.

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