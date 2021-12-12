«ماجناتي» تحقق أعلى معدلات قبول للمدفوعات الرقمية في المنطقة بالشراكة مع «دو»

المصدر: دبي - البيان

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قدمت ماجناتي magnati، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، الدعم إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» لتحقيق واحد من أعلى معدلات قبول المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. وتستخدم منظومة مدفوعات «دو» تقنيات magnati التي أثبتت جدارتها من خلال هذا الإنجاز الملحوظ للمعاملات عبر الإنترنت.

ومنذ انتشار جائحة «كوفيد 19» وما نجم عنها من تحول كبير نحو التجارة الإلكترونية، حرصت «دو» على مواكبة التغييرات في السوق، لتنجح في تحقيق معدلات قياسية لقبول المدفوعات الرقمية، متفوقة على توجهات السوق الإقليمية، وذلك عبر تزويد العملاء بتجربة دفع رقمية موثوقة وآمنة، وسهلة الاستخدام.

ومن خلال التعاون مع magnati، نجحت «دو» في إنشاء نظام مدفوعات رقمي يوفر للعملاء تجربة سلسة عند دفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت. وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، كانت «دو» من أولى الشركات التي تستخدم المحافظ الرقمية في المنطقة، مما أتاح للعملاء الاستفادة من خيارات دفع أفضل مع تحسين معدلات القبول بعد الدمج مع خدمة Apple Pay. ويظهر نجاح هذه الشراكة جلياً من خلال تمكن «دو» من معالجة نحو 7 ملايين معاملة من خلال قنواتها عبر الإنترنت خلال عام 2020 فقط.

قال أنتوني شاينر، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل في «دو»: أدت الجائحة إلى إحداث تغييرات جذرية وبوتيرة متسارعة في توجهات وأنماط حياة العملاء. وقد حرصنا على مواكبة التحولات وتلبية كافة متطلبات عملائنا مرتكزين على عدة عناصر رئيسة، بما في ذلك شراكتنا المثمرة مع magnati. وبفضل الدعم الكبير الذي قدمته الشركة لنا، تمكنت «دو» من تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد حجم المعاملات عبر الإنترنت. ونحن نقدّر دائماً الجهود الاستثنائية التي بذلها شركاؤنا لتحقيق هذا الإنجاز المهم، ونتعهد بمواصلة تزويد عملائنا بأفضل الخدمات الرقمية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة magnati: برزت خلال السنوات الماضية أهمية تطوير حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، في ضوء تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي، وهو الأمر الذي أدت الجائحة إلى تسريعه بشكل كبير. ولا توجد أي مؤشرات بتباطؤ هذا التوجه؛ لذلك، ستواصل magnati توفير أحدث التقنيات التي تضمن تجربة موثوقة وسلسة لعملاء «دو». ويتماشى هذا مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات على مستوى المنطقة.

وتركز ماجناتي على مجالات الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الإصدار والاستحواذ، وتوفر لعملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والتجار منصة مدفوعات ذكية تستفيد من البيانات بهدف تعزيز الإيرادات، وتستخدم الجيل الجديد من التقنيات المتطورة لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها. وتساهم أيضاً في تعزيز مكانة مجموعة بنك أبوظبي الأول في قطاع المدفوعات الذي يشهد نمواً وتطوراً سريعين.

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