«لاين للاستثمار والعقارات» تحصد 4 جوائز من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

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حصدت شركة «لاين للاستثمار والعقارات» أربع جوائز مقدمة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS R)؛ وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام على هامش فعاليات «المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المنعقد أخيراً؛ حيث فازت الشركة بالجائزة الذهبية للتصميم المعماري المستقبليّ عن مشروعها التطويري الجديد «سيليكون سنترال» المُقام في دبي، كما حصل مشروع «سيليكون سنترال» أيضاً على الجائزة الفضية للكفاءة التشغيلية والجهود المبذولة في خفض التكاليف.

يمثل مركز «سيليكون سنترال» معلماً جديداً داخل مدينة دبي، مع تمتعه بموقع استراتيجي على بعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة و15 كيلومتراً من مطار دبي، داخل واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية.

هذا كما حصل «الخالدية مول» في أبوظبي على جائزة ذهبية أخرى لتصميم وتطوير مرافق اللياقة البدنية ضمن فئة (مشروعات التطوير الجديدة)، بينما حصل «الوحدة مول» في أبوظبي على جائزة فضية لتعزيز تجربة عملائه من خلال أحدث إضافة للمول تمثلت في افتتاح متجر «إيكيا»، وذلك ضمن فئة (التميّز في تعزيز المداخيل التشغيلية الصافية – التأجير).

يتم تنظيم المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS R) بالشراكة مع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية (DAC) وغرفة تجارة دبي؛ حيث يجمع بين المهنيين والمختصين بقطاع تجارة التجزئة على الصعيد العالمي من خلال إقامة مؤتمر ومعرض لعقد الصفقات والتواصل وبناء العلاقات، إلى جانب تنظيم حفل لتوزيع الجوائز على هامش المؤتمر.

وقال سليم م. أ.، المدير العام لمجموعة اللولو العالمية: «تحتفي جوائز المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتميز في مجال مراكز التسوق ودعم عناصر قطاع التجزئة بشكل إيجابي. ولكوننا جزءاً من الحدث لهذا العام كراعٍ له ومع فوزنا بأربع جوائز به؛ فإن ذلك يؤكد التزامنا بتعزيز تجربة العملاء من خلال الاهتمام بعناصر التصميم والتخطيط ومبادرات الاستدامة والحملات المؤثرة التي نطلقها. وفي هذا الصدد؛ فإننا نثني على جهود مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS R) في تنظيمه مؤتمراً ناجحاً لهذا العام».

تم ترشيح شركة «لاين للاستثمار والعقارات» ضمن القائمة المختصرة للمشاريع المتأهلة لكل جوائز المؤتمر، والتي تضمنت أيضاً الاستخدام الفعّال للمساحات المفتوحة بأسطح المباني من خلال افتتاح مرافق اللياقة البدنية بالخالدية مول، بالإضافة إلى حملة «كن ضيفنا»، والتي أطلقتها شركة «لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م» في المولات ومراكز التسوق التابعة لها بالمناطق الشمالية، فضلاً عن مبادرة اختبارات فيروس كورونا وحملة التلقيح التي أطلقها مركز تسوق «لولو مول الفجيرة».

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