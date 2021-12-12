رئيس كولومبيا يستقبل المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا في مكتبه سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والوفد المرافق له، وحضر المقابلة سالم العويس سفير الدولة لدى كولومبيا.

واطلع الرئيس الكولومبي من جاير أورلاندو فاجاردو رئيس سلطة الطيران المدني الكولومبي على فحوى مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في بوغوتا مؤخراً، وأسفرت عن منح ناقلات الإمارات حقوق نقل إضافية تمكنها من تسيير رحلات مجدولة عن طريق دولة ثالثة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، مما سيعزز الربط الجوي بين البلدين.

وعبر الرئيس إيفان عن سروره البالغ بنتائج هذه المباحثات، وأكد أهمية الإسراع في التشغيل لما لذلك من أهمية لزيادة الحركة الجوية بين البلدين وإنعاش التبادل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع، حمل الرئيس الكولومبي رئيس الوفد تحياته الحارة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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