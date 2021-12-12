ناعمة القاسمي مديرة «أڤايا» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «أڤايا» عن تعيين الشيخة ناعمة القاسمي في منصب المديرة العامة للشركة في الإمارات. ويشكل تعيين الشيخة القاسمي في المركز الجديد توسيعاً لدورها السابق كمديرة عامة للشركة في دبي والإمارات الشمالية.

ويأتي تعيين الشيخة القاسمي في هذا المنصب تتويجاً لمسيرتها الحافلة بالمناصب في أڤايا، حيث تعاونت مع قطاعات حكومية مختلفة، مستفيدة من ثراء تجاربها وخبراتها في قطاع التكنولوجيا. ومنذ انضمامها إلى أڤايا، قادت الشيخة القاسمي تنفيذ مشاريع حلول في مجالي الاتصالات والتعاون بين فرق العمل المؤسساتية لصالح عدد من العملاء، سواء في مجال مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم. كما لعبت دوراً محورياً في مساعدة المؤسسات الإماراتية على الاستفادة من منصة أڤايا الخاصة بالتجارب الشاملة المستندة إلى السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين العملاء والموظفين من بناء تجارب متمايزة.

وبمناسبة تعيين الشيخة القاسمي في مركزها الجديد، قال رئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: «كما هو الحال في أڤايا، تمرّ الإمارات العربية المتحدة في مرحلة تحوّل فريدة وغير مسبوقة، ولطالما كانت الشيخة ناعمة جزءًا من هذا التحوّل في كِلا التجربتين. وبفضل خبرتها الغنية في أڤايا، كانت الشيخة ناعمة من أوائل المواكبين لعملية التحوّل في الخدمات الحكومية، حيث ساعدت الإدارات المختلفة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للارتقاء بتجربة المواطنين. وهي أيضا سفيرة التغيير في شركتنا، حيث تلعب دوراً توجيهياً ومؤثراً في عملية صُنعنا للقرار لتلبية احتياجات الرؤى الوطنية في الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إلى تحقيق الشيخة ناعمة مسيرة تواصل فيها التأكد من أننا نلبي طموحات البلاد من خلال قيادة التغيير مع أفضل الخبرات وأحدث الحلول التكنولوجية».

ومن خلال دورها الجديد، ستعمل الشيخة ناعمة القاسمي عن كثب مع عملاء وشركاء أڤايا في الدولة لدعم تركيزهم المتزايد على تقديم تجارب ذات مستوى فائق للعملاء والموظفين.

أما الشيخة ناعمة القاسمي، فقالت: «بينما تشرع دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق رؤيتها المثيرة للإعجاب، والتي ستُنفّذ على مدى السنوات الـ 50 المقبلة، نشعر في أڤايا بمسؤولية كبيرة يجب الوفاء بها بصفتنا جهة قادرة على تسهيل تحقيق العديد من التجارب الجديدة للمواطنين. هذا تحدٍ يُسعدنا التعامل معه، بينما نواصل تحقيق التحوّل في أعمالنا لتلبية احتياجات عملائنا، وأنا متحمّسة لقيادة جهودنا من خلال دوري الجديد في الشركة. بوجود منصة حلول أڤايا المُستندة إلى السحابة (Avaya OneCloud)، نحن نمتلك الحلول المناسبة لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الأعمال فيها على بناء تجارب مُذهلة للعملاء وللموظفين. وأنا أتطلع إلى العمل مع الجميع في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق رؤية وطننا».

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