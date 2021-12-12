«دايموند رولر» الهندية تخطط لتأسيس وحدة تصنيع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تخطط شركة «دايموند رولر فلور ميلز» (DRFM)، الهندية المتخصصة في قطاع معالجة الأغذية ومطاحن الدقيق لتأسيس وحدة تصنيع لها في الإمارات في المستقبل القريب.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من مدينة كوتايام بولاية كيرلا في جنوب الهند مقراً لها، عن حصولها على جائزة التميز في الجودة من الجمعية الأوروبية المرموقة لأبحاث الجودة ESQR، وذلك خلال حفل أقيم بدبي، تقديراً لتركيز الشركة على الجودة عبر مختلف فئات منتجاتها الغذائية وعملياتها.

وقال مسؤولون في «دايموند رولر فلور ميلز» في مؤتمر صحفي: إن جائزة ESQR تشكل إنجازاً آخر يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات والجوائز والتقديرات التي حصدتها منذ إطلاق عملياتها.

وبهذه المناسبة، قال «ت.ك أمير علي»، العضو المنتدب للشركة: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي نعدّها إنجازاً بارزاً بالنسبة لنا. وبحكم عملنا في قطاع معالجة الأغذية، فإننا نقوم ببذل جهود متواصلة في إطار سعينا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، مع الالتزام التام اتجاه عملائنا والمجتمع ككل. وتعد جائزة ESQR بمثابة اعتراف وتأكيد على التزامنا في هذا الشأن».

ومُنحت هذه الجائزة إلى الشركة خلال حفل توزيع جوائز الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة «ESQR»، الذي أُقيم في دبي يوم 11 ديسمبر الجاري. وتسلّم الجائزة كل من « أمير علي» و«أ. موثو بيفي»، المديرة في شركة «دايموند رولر فلور ميلز».

وتسعى «الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة» ESQR، والتي يقع مقرها في لوزان بسويسرا، لرفع مستوى الوعي بالجودة عالمياً وتقدير أفضل الممارسات التجارية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي.

وقال «علي» إن «دايموند رولر فلور ميلز» تصدّر أسبوعياً 10 حاويات منتجات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبي منتجاتها إلى حد كبير متطلبات قطاع الفنادق والمطاعم والمخابز، فيما تخطط الشركة لتأسيس وحدة تصنيع لها في الإمارات في المستقبل القريب، مضيفاً أن الشركة تعمل على تعزيز قوتها وستضيف قريباً خطاً آخر لطحن القمح في مصنعها المجهّز بأحدث التقنيات الأوروبية لإنتاج منتجات قمح ممتازة. وتتطلع الشركة أيضاً لاقتحام سوق المنتجات الجاهزة للأكل قريباً.

وبدورها، قالت «موثو بيفي»: تشجعنا الجائزة على تكريس التزامنا اتجاه ضمان مستويات عالية من الجودة والنظافة والسلامة لتشكيلة منتجاتنا. وبصفتنا شركة تركز على المستهلك والمجتمع بالدرجة الأولى، فإن «دايموند رولر فلور ميلز» تتبع بصرامة معايير سلامة الأغذية على النحو المنصوص عليه من قبل الحكومة الهندية والهيئات التنظيمية العالمية المعنية بالجودة. ويعد نجاحنا في كلا الأسواق المحلية والتصديرية نتيجة مباشرة لهذا الالتزام.

وقال «ي.ك شاجاهان»، مدير عام في الشركة: نحرص دوماً على أن تصل منتجاتنا طازجة للعملاء. وبالإضافة إلى كيرلا، نقوم أيضاً بتوريد منتجاتنا إلى المقاطعات الحدودية لـتاميل نادو، فيما تحظى منتجات دقيق القمح من العلامة التجارية «دايموند» الخاصة بنا بقبول كبير في أسواق الشرق الأوسط.

وتعد «دايموند رولر فلور ميلز» واحدة من مصانع معالجة القمح الرائدة على مستوى الهند، وهي تقوم بإنتاج قمح ذات جودة ممتازة في منشأة المعالجة الحديثة والمتطورة الخاصة بها. ويعتبر مصنع الشركة الوحيد على مستوى الهند الذي قام بتركيب آلات الطحن السويسري Buhler AG المعروفة عالمياً.

يتم في شركة «دايموند رولر فلور ميلز» ضمان النظافة التامة بدءاً من مناولة المواد الخام، والمعالجة والتخزين ووصولاً إلى التعبئة والتوصيل. وتتمثل إحدى المزايا الفريدة للشركة في صوامع تخزين الحبوب الفولاذية لديها، التي تعتبر نادرة بين المطاحن الهندية الأخرى.

ولضمان جودة القمح، قامت الشركة بتركيب نظام فرز وتصنيف Sortex في خط الطحن، فيما يعمل مختبر داخلي، يُشرف عليه خبراء ومُجهز بمعدات وتقنيات عصرية، على رصد الجودة بانتظام.

ويعمل «علي» في مجال المواد الغذائية منذ 55 عاماً، ويتولى إدارة «دايموند فلور ميلز» على مدار الـ 32 عاماً الماضية. وتتميز المكائن السويسرية الجديدة عالية التقنية لدى الشركة بإمكانية تشغيلها عن طريق التحكم عن بعد.

خلال المؤتمر الصحفي في دبي أمس | البيان

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