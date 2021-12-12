مريم السويدي تحصل على شهادة دولية في مكافحة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضافت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، شهادة جديدة إلى سجل ورصيد إنجازاتها المهنية والأكاديمية، بعد نجاحها في اجتياز اختبارات شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة غسل الأموال، التي تعقدها جمعية الامتثال الدولية «International Compliance Association».

والجمعية جهة وهيئة رائدة، تمنح عضوية مهنية معترف بها دولياً على نطاق واسع، وذلك بعد اجتياز المعايير والاختبارات الموضوعة في هذا التخصص، وتعتبر على وجه الخصوص، المزود العالمي الرائد للمؤهلات المهنية والمعتمدة في مجالات مكافحة غسل الأموال والحوكمة، والمخاطر والامتثال ومكافحة الجرائم المالية.

وقالت الدكتورة مريم السويدي: "أود تشجيع كافة الموظفين بالهيئة، وتحفيزهم نحو التعلم المستمر مدى الحياة، إيماناً بأن هذا المفهوم لا يتحقق عبر التوجيه المباشر، وإنما بضرب النموذج والمثل، والإقناع بأهمية التطوير المستمر، وأن يكون هدفنا جميعاً، هو طرح واقتراح أفكار إبداعية جديدة ومفيدة، لتحقيق خدمات حكومية مبهرة، تفوق توقعات المتعاملين، وتترك انطباعاً إيجابياً وذكرى طيبة.

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