فعاليات معرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2021» تنطلق بالشارقة غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً الاثنين فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2021»، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمران حتى 18 ديسمبر الجاري. ويستقطب الحدثان أكثر من 40 شركة عالمية ومحلية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والموضة والإكسسوارات.

ويقدم المعرضان تجربة تسوق رائعة لسكان إمارة الشارقة وزوارها بما يتضمنه من عرض لأكثر من 20 ألف منتج، من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري، من غرف النوم والمعيشة والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، ومعدات الحدائق والإضاءة والكهربائيات، والتصميم الداخلي والخارجي والديكور والمنسوجات المنزلية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، والعباءات ومستلزمات فساتين الحفلات، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل، وسط أسعار متميزة وتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للمشاركة في السحوبات على هدايا قيمة وجوائز ثمينة من ضمنها هاتف آيفون 12 برو.

وتشهد أجنحة معرض «المفروشات 360» حضور واسع لعدد من الشركات العالمية من دول عدة من أبرزها، البرتغال، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وإيران، إلى جانب مشاركة كبرى العلامات التجارية مثل رويال للمفروشات، وانتركويل، وهوم ستايل، وجيفاني، إضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية من ضمنها مفروشات بيت الأصيل، والقباني للأثاث، والبيت الماليزي للأثاث، والسراج، ليشكل منصة تجارية مهمة للتعاون والتواصل التجاري بين الشركات أنفسهم والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب إطلاع الزوار على آخر وأهم ما وصل إليه في عالم التصميم والأثاث والديكور.

ويتميز معرض «ترندز 2021» هذا العام بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الأزياء والموضة، والإكسسوارات، ومن أهمها: ناين ويست، وكيابي، وتومس، ونايكي، وبراند بازار، وريفا، وهاش بابيز، ما يضمن تلبية كافة احتياجات الزوار من مختلف أنواع الملابس والأحذية والحقائب، ويمنحهم فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تصميم الأزياء.

وسيفتح المعرضان أبوابهما للزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الثالثة عصراً حتى الـ11 ليلاً يوم الجمعة، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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