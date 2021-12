مهرجان دبي للتسوق يقدم توليفة مميزة من عروض التسوق والجوائز القيمة

المصدر: البيان

تنطلق الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق خلال الفترة بين 15 ديسمبر الجاري لغاية 30 يناير المقبل، حيث يقدم باقة من عروض التسوق غير المسبوقة وبرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة، ومجموعة كبيرة من الجوائز القيمة، ليكون أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق في العالم.

وسيكون بانتظار مقيمي وزوار دبي أجواء تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب المأكولات والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة. وتتنوع تجارب التسوّق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيّمة، بالإضافة إلى برنامج ضخم من الأحداث والفعاليات الخاصة بمعرض اكسبو 2020.

ويقدم الحدث عروض تسوق مميزة وتجارب المأكولات الفريدة واحتفالات موسمية وأخرى خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة الى العروض الكلاسيكية، والسحوبات الضخمة، والجوائز النقدية المذهلة. وابتداء من 27 ديسمبر 2021 ستكون هناك مفاجآت يومية وعروض ترويجية هائلة.

ولا يقتصر برنامج المهرجان على هذا بالطبع، حيث يتضمن عروض الألعاب النارية اليومية وعروض طائرات الدرون، والاستعراضات المبهجة وحفلات لنجوم من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى عطلة نهاية أسبوع مخصصة للكثير من الموسيقيين في المدينة ومهرجان الهيب هوب ومتاجر متنقلة للعلامات التجارية العالمية وتجارب فريدة أخرى عديدة.

وتم الإعلان عن أجندة فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2022 خلال مؤتمر صحفي أقيم في معرض الفنون الرقمية إنفينيتي دي لوميير في دبي مول والتي تعتبر أكبر وجهات الفنون الرقمية في منطقة الخليج، وذلك وسط تجربة فنية رقمية فريدة من نوعها.

وعن هذه النسخة الجديدة من المهرجان، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: كانت الغاية من إطلاق مهرجان دبي للتسوق في البداية تنشيط السوق المحلي، واليوم أصبح أكبر وأطول مهرجان تسوق على مستوى العالم. وعلى مر الأعوام، لعب مهرجان دبي للتسوق دورًا مهمًا في تعزيز مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والزيارة، وذلك من خلال ما يقدمه من عروض وتجارب تسوق وثقافة وترفيه على مستوى عالمي. وهذا العام، تؤكد أجندة فعاليات مهرجان دبي للتسوق على قدرتنا على الترحيب بالزوار بأمان من جميع أنحاء العالم، علاوة على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في تجارة التجزئة، خاصة وأن قطاع التجزئة يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لاقتصاد دبي".

برنامج مهرجان دبي للتسوق هذا العام

الأسبوع الافتتاحي

تنطلق النسخة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق بحفل افتتاح مذهل، وذلك في تاريخ 15 ديسمبر ليضم عروضاً موسيقية حية للنجمة الإماراتية بلقيس فتحي والنجم المصري محمد حماقي، بتذاكر تبدأ أسعارها من 75 درهماً، معروضة للبيع الآن على الموقع الالكتروني Platinumlist وDubai Calendar .

ويُبث الحفل مباشرة على قناتي MBC وDubai One، ليقدم تجربة آسرة للجميع لم يسبق لها مثيل من خلال تكامل مسرح الواقع المعزز وعرض ضوئي مذهل على برج خليفة ونوافير راقصة وعروض فناني الاستعراض وغير ذلك الكثير من الفقرات الترفيهية.

كما تشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق مجموعة كبيرة من العروض والتجارب الثقافية لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك احتفالية Love Actually الخاصة في Zero Gravity؛ عرض "سنوو وايت والأقزام السبعة" على مسرح مول الإمارات؛ وعرض علاء الدين في مسرح كيو إي 2؛ أوبرا الوصل وجوزيف تاوضروس في أوبرا دبي، استعراض Don Moen Live الحي في Coca-Cola Arena، مصنع الضحك، عرض فيلم House of Gucci في سينما عقيل، أسبوع الموضة 2021 في آي إم جي - عالم من المغامرات، ومعرض برشلونة في مول دبي فستيفال سيتي.

ويشهد جمهور المهرجان النسخة الثانية من عرض طائرات الدرون الضوئية DSF Drone Light Show، عند بلو ووترز قبالة الجي بي آر وعين دبي، الوجهة العالمية التي افتتحت مؤخراً. وفي عرض يمتد من الساعة 7:15 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً، والذي يعد العرض الأطول في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم. وتصاحب العرض مجموعة أغانٍ، منها "يا سلام يا دبي" لراشد الماجد وفرقة ريد وان؛ ونشيد إكسبو 2020 دبي "هذا وقتنا" لحسين الجسمي والماس وميسا قرع؛ و"تيتانيوم" للدي جي ديفيد غوتا بصحبة النجمة العالمية سيا؛ كما يصاحب العرض استعراض مميز يحكي قصة ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز.

وفي ظل الإقبال الجماهيري من جميع أنحاء العالم على حضور معرض إكسبو 2020 دبي، فإن افتتاح مهرجان دبي للتسوق يشكل بداية تجربة رائعة على مستوى المدينة بأكملها لمدة 47 يومًا، خاصة مع عروض الإقامة الفندقية، والعروض المتنقلة لعلامات تجارية عالمية مثل أزياء شي إن؛ وكذلك أسواق مهرجان دبي للتسوق الشهيرة ومنها Etisalat Market OTB في برج بارك وسوق مهرجان دبي للتسوق في السيف.

وتعود فرص السحوبات على الجوائز الضخمة، وتجارب المأكولات الفريدة في الهواء الطلق في القرية العالمية، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية الافتتاحي في مهرجان دبي للتسوق في مول دبي فستيفال سنتر.

وهذا علاوة على باقة مثيرة من الأنشطة والعروض الترويجية وفرص التسوق والفوز واللعب والترفيه طوال اليوم وكل يوم خلال مهرجان دبي للتسوق.

تجربة تسوق لا مثيل لها

مفاجآت يومية

في أفضل تجربة تسوق ممكنة، يستكشف المتسوقون عروض تسوق لا تصدق ومفاجآت يومية محدودة الوقت في مواقع مختارة في جميع أنحاء المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الكشف عن المفاجآت اليومية المثيرة قبل موعدها بـ 24 ساعة قبل تاريخ 27 ديسمبر، حيث تشمل العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تغطي نمط الحياة والرياضة والأزياء والجمال والمنزل والإكسسوارات بخصومات وصفقات خاطفة لا تقبل المنافسة.

تسوق ومرح وترفيه

تعود أسواق مهرجان دبي للتسوق الشهيرة هذا العام مع تجارب تسوق مجتمعية في الهواء الطلق للجميع. ويمكن العثور على الأسواق في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة ومنها السيف والرقة والخوانيج والقرية العالمية.

وتتضمن وجهة التسوق الرائدة في مهرجان دبي للتسوق Etisalat Market OTB التي تقام في حديقة برج بارك أكشاك طعام ومعارض مخصصة لبعض أفضل العلامات التجارية في المنطقة وتجارب التسوق للعديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية وعروض الترفيه الحية لجميع أفراد العائلة. ذلك بالإضافة الى ورش تعليم الرقصات العالمية، جلسات مجتمعية، ألعاب، عروض مسرحية، وسلسلة ترفيهية حية لفنانين من الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى عرض Hello Kitty الأول في المنطقة.

وبعدما أصبح اليوم ركيزة من ركائز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، تضم فعاليات Etisalat Market OTB حلبة تزلج خاصة به وملعب باديل لخلق جو صاخب من الإثارة يستمر في إعادة تعريف تجربة التسوق من خلال مزج المبيعات والترفيه ومفاهيم تناول الطعام الفريدة.

وفي نسخته التاسعة، يستمر Etisalat Market OTB في البناء على نجاح موضوع العام الماضي المتمثل في إبراز ثقافة البوب الآسيوية، والذي سيتم تقديمه بلمسة احتفالية جديدة بالمحتوى الرقمي الكوري والياباني الشهير خلال عطلات نهاية الأسبوع.

مفاهيم جديدة كلياً

يقدم مهرجان دبي للتسوق هذا العام مفهوم الأسواق المحلية للسيدات، وهو مفهوم جديد تمامًا يظهر لأول مرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. ومن خلال توفير منصة رئيسية تدعم الشركات المحلية، وتكمل الأسواق المحلية للسيدات تجارب التسوق الحالية التي تنظمها سيدات الإمارات في جميع أنحاء دبي.

ومع كون دبي موطنًا لأفضل العلامات التجارية في العالم، سيتمكن المتسوقون أيضًا من الاستمتاع بتجارب استثنائية في أنشطة العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عنها في يناير، مع تسليط الضوء على عناصر الموضة والجمال في تجربة مهرجان دبي للتسوق الاستثنائية.

جوائز لا مثيل لها

تشهد المكاسب والجوائز والمفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق ما مجموعه حوالي 30 مليون درهم إماراتي من الجوائز خلال المهرجان. ويمنح سحب نيسان الكبير الفائزين المحظوظين فرصة امتلاك سيارات Nissan Kicks أو Patrol أو X-TERRA أو X-TRAIL في اليوم الأول من المهرجان. ومع تقديم نحو 200 ألف جائزة فورية كل يوم، سيكون هناك فائزون أكثر من أي وقت مضى في مهرجان دبي للتسوق.

وتمنح سحوبات إنفينيتي الضخمة فرصة الفوز بسيارة إنفينيتي QX80 الجديدة الأنيقة و100 ألف درهم إماراتي نقدًا كل يوم.

ومع السحب على الجوائز النقدية الضخمة للمهرجان، تتاح لفائز محظوظ فرصة الحصول على 750 ألف درهم إماراتي، إذا توجه إلى موقع Idealz الإلكتروني أو تطبيق الهاتف النقال واشترى Hashtag Hoodie مقابل 750 درهمًا فقط ودخل السحب على أكبر جائزة نقدية في مهرجان دبي للتسوق.

ويتيح سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الفرصة للمتسوقين للفوز بما يصل إلى ربع كيلوغرام من الذهب كل يومين على مشتريات قيمتها 500 درهم فأكثر لمنتجات الذهب والألماس واللؤلؤ والساعات في جميع متاجر المهرجان.

وتعمل مجموعة مراكز التسوق في دبي على تعزيز روح المهرجان بجوائز نقدية متنوعة. فمن خلال التسوق في مراكز التسوق المختارة، يمكن لرواد المهرجان الدخول في سحب أسبوعي للحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية كل أسبوع تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم.

ومن يتسوّق في متاجر أمبر المشاركة في المهرجان تتاح له فرصة أن يصبح "مليونير أمبر" ويربح مليون نقطة أمبر؛ عند التسوق بمبلغ 5000 درهم في متاجر مثل هارفي نيكولز وبلومينغديلز وغيرها خلال عطلة نهاية الأسبوع لـ"مليونير آمبر" من 16 ديسمبر الى 30 يناير.

كما يمكن للمتسوقين في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة الحصول على منتجات أكثر لأحدث ماركات المصممين الراقية والأزياء المفضلة بأسعار أقل خلال المهرجان دبي للتسوق ضمن جوائز "مليونير شير". ففي الفترة من 15 ديسمبر إلى 30 يناير، يمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم إماراتي ودخول السحب الأسبوعي عن طريق مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق SHARE، للحصول على فرصة اقتناص مليون نقطة SHARE لكل إيصال شراء.

ومع عرض مليونير سكاي واردز في مهرجان دبي للتسوق، تسوق في دبي مول أو في منافذ سكاي واردز اليومية خلال فترة المهرجان، ومقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها، يدخل المتسوق في السحب الأسبوعي للفوز بمليون ميل سكاي واردز مع طيران الامارات.

وبالطبع، يعود سحب السوق الحرة بدبي، ومقابل مشتريات قيمتها 500 درهم في السوق الحرة، يحق للمتسوق الدخول في السحب للحصول على فرصة الفوز بتذاكر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية إلى بلاده، والإقامة الفندقية، وما يصل إلى 50 ألف درهم نقداً أو قسائم شراء. وينتهي السحب في سوق دبي الحرة يوم 28 يناير 2022، مع بث مراسمه مباشرة على قناة سما دبي في الساعة 10:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).

فعاليات ترفيهية يومية

إكسبو 2020 دبي

خلال مهرجان دبي للتسوق، يقام برنامج ترفيهي ضخم في إكسبو 2020 دبي ويشمل احتفالات اليوم الوطني والمسيرات الاحتفالية اليومية وحفلات النجوم في ساحة الوصل، وعروض راقصة وعروض ثقافية تناسب جميع الأذواق.

عروض الألعاب النارية والدرون

تعد عروض الألعاب النارية اليومية من أبهى معالم مهرجان دبي للتسوق، وستعود صاخبةً هذا العام بمزيد من العروض المذهلة مع منظر خلاب لأفق المدينة الفريد. وكذلك تعود استعراضات الدرون اليومية بتصاميم أكثر ابتكارًا لتوفر تجارب ترفيهية تعتمد على التكنولوجيا.

تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز

يستمتع زوار مهرجان دبي للتسوق بتجارب الواقع المعزز في جميع أنحاء دبي، وذلك بمجرد توجيه كاميرات هواتفهم إلى رموز QR في حقائب التسوق في كل متجر بالمدينة، وعندئذ تفتح أمامهم أبواب عالم جديد مثير.

ثقافة، موسيقى، وفنون

عبر ستة مواقع في دبي، ستكون هناك ست وجهات فنية تفاعلية فريدة من نوعها لفنانين عالميين في إطار مشروع "أضواء دبي" الجديد، والتي ستمكنكم من الاستمتاع بمشاهدة سلسلة من العروض الفنية الضوئية المبهرة التي تنبض بالألوان الزاهية والتي ستعرض للمرة الأولى في دبي. وزوروا مركز دبي العالمي لمشاهدة تركيب "City Gazing Dubai" الفني للفنانين جوستوس برونز ومينغوس فوغل مع خلفية موسيقية، لإضفاء جوّ مميز على المشهد الفني، مع موسيقى مميزة وأعمال فنية أخرى يتم عرضها في ذا بوينت، ولامير ولاست اكزت الخوانيج.

إضافة مثيرة أخرى إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق هي فعالية TunesDXB في لا مير، ويضم ثلاثة أيام من الموسيقى الحية والترفيه في 15 موقعا في جميع أنحاء المدينة. مع المسرح الرئيسي في لا مير، ستقدم TunesDXB المواهب المحلية والفعاليات المجتمعية والحفلات الموسيقية التي يتم عرضها في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2022، والتي تتزامن أيضا مع حفلات موسيقية لبعض النجوم البارزين في العالم العربي.

الأسبوع الختامي

ومع نهاية تجربة مهرجان دبي للتسوق، نشهد عطلة نهاية أسبوع ختامية مثيرة يستغرق فيها الجميع في عروض التسوق حتى اللحظة الأخيرة وعروض الترفيه ذات المستوى العالمي والمليئة بالحفلات الموسيقية والسحوبات الضخمة والمزيد. ومن المقرر أن تشمل الفعاليات البارزة حفلاً ختامياً رائعاً يحييه النجم راشد الماجد والنجم العالمي جيمس بلانت، وسيكون الختام مع الألعاب النارية والنوافير الراقصة في ذا بوينت.

ويمكنكم المشاركة ومتابعة حسابات المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي @StyledByDubai @CelebrateDubai، والموقع الإلكتروني:www.mydsf.ae

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

