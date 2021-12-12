عضو بـ«رُوّاد الشارقة» يوقع اتفاقية امتياز لشركة سعودية لافتتاح 25 فرعاً في المملكة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع شركة «امتياز للاستشارات المتخصصة إبرام اتفاقية امتياز تجاري (فرانشايز) بين شركة سويت رول الإمارات (أحد المشاريع الأعضاء في المؤسسة) مع شركة المذاق الطيب السعودية بقيمة تجاوزت 50 مليون درهم.

وبموجب الاتفاقية، تم منح الشركة السعودية الحق الحصري لاستخدام العلامة التجارية لسويت رول الإمارات في المملكة وفق نظام حق الامتياز التجاري ومن خلال 25 فرعاً سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء المملكة.

جرى إبرام الاتفاقية في مقر مؤسسة «روّاد»، بحضور حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، والمستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة «امتياز للاستشارات»، حيث وقّع على الاتفاقية سعيد النقبي مالك مشروع سويت رول الإمارات، ومن جانب شركة المذاق الطيب السعودية عبد السلام بن شويهن، مدير الشركة.

وقال حمد المحمود، إنّ المؤسسة قطعت خطوات بارزة في مجال استقطاب واحتضان المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الناجحة وضمها إلى مجموعة المشاريع النوعية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة، والعمل أيضاً على تقديم سبل الدعم المتكامل للعلامة التجارية لهذه المشاريع وتطويرها وإعدادها للانتقال إلى إمكانية توفير ومنح حقوق الامتياز التجاري (الفرانشايز) إلى شركات أخرى انطلاقاً من إمارة الشارقة إلى داخل الإمارات وخارجها وصولاً إلى العالمية، وبما يسهم في نهاية المطاف في تحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة وترسيخ القطاع الاقتصادي وتنويع النشاط الاستثماري لها وتعزيز ناتجها المحلي بأدوات وآليات مختلفة.

وأعرب عن اعتزازه باتفاقية الامتياز التجاري الموقعة بين شركة سويت رول الإمارات وشركة المذاق الطيب السعودية، في باكورة عقود حق الامتياز التجاري التي يبرمها أعضاء المؤسسة مع شركات خارجية، مبدياً ثقته بنجاح هذه الشراكة وتوسعها عبر استهداف افتتاح 25 فرعاً إضافياً قابلاً للزيادة للشركة الإماراتية في باقي دول الخليج ليصل إجمالي فروع سويت رول الإمارات في المستقبل القريب إلى 50 فرعاً وفق نظام الفرانشايز.

وأضاف المحمود إن المؤسسة من خلال شعبة الامتياز التجاري بقسم تطوير الأعضاء في إدارة دعم وتمويل المشاريع تقوم بدور محوري في تمكين المشاريع الوطنية الراغبة في التوسع عن طريق نظام الفرنشايز من خلال الاستثمار في علامتها التجارية وترويجها، ومساعدتها في إيجاد شركاء مناسبين للحصول على حقوق الامتياز التجاري محلياً وخارجياً، وتقديم الاستشارات لها في إبرام الاتفاقيات والعقود وفق هذا النظام بما يراعي الأطر القانونية الصحيحة التي تحمي حقوق طرفي الامتياز وتوثق المسؤوليات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ذلك البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد ورابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز (فاد) التابعة لغرفة أبوظبي.

ويبلغ عدد المشاريع الأعضاء التي تعمل بنظام حقوق الامتياز التجاري حتى الآن 43 مشروعاً، منها 36 مشروعاً لرواد الأعمال و6 مشاريع لرائدات الأعمال، ومشروع واحد مشترك.

وذكر المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لـ«امتياز» للاستشارات المتخصصة في نظم الفرانشايز أن طرح «رُوّاد» لنظام الفرانشايز لأعضائها المميزين من شأنه أن يسهم في خلق صفقات عالمية مشتركة، ما ينعكس إيجاباً على تطوير النظم الداخلية للمشاريع وحمايتها من مخاطر الأسواق وتقلباتها.

وأعرب سعيد النقبي المدير التنفيذي ومؤسس مشروع «سويت رول الإمارات»، عن مدى امتنانه لتوسع علامته على مستوى السعودية، ومشيداً بدور شركة «امتياز للاستشارات» في إبرام الاتفاقية بصورة مهنية وبرعاية مؤسسة «روّاد» التي احتضنت المشروع منذ البداية لتأسيس مشروع قابل للتوسع.

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