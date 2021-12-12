مذكرة تفاهم بين بنك رأس الخيمة الوطني و«جافزا» لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية للشركات بالمنطقة الحرة

المصدر: دبي- البيان

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وقّع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، مذكرة تفاهم لإطلاق تعاون استراتيجي مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسستين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير الاقتصاد المستدام.

وسيوفر البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جافزا، إمكانية الحصول الفوري على الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، والتي تشمل فتح حساب «راك ستارتر»، وإنشاء حساب جارٍ للأعمال، والاستمتاع بالأولوية في الحصول على خدمات «راك إليت» للأعمال المصرفية. أما على صعيد التمويل، فسيقوم البنك بتسهيل تقديم القروض التجارية، وتمويل نقاط البيع، وتوفير القروض الآجلة، وتمويل رأس المال العامل للشركات، إضافة إلى توفير التمويل العقاري، والتمويل استناداً للأصول، وخدمات حلول إدارة النقد.

وسيعزز تعاون جافزا مع بنك رأس الخيمة الوطني، منظومتها المتكاملة لممارسة الأعمال، والتي تساعد الشركات على تأسيس وتنمية أنشطتها، وتعزز من حصولها على الدعم مباشرة عبر القنوات الرقمية. كما ستستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جافزا، الاستفادة من فريق الخبراء في بنك رأس الخيمة الوطني، لفهم ودراسة المتطلبات الخاصة بها، ومن قدرات البنك المتطورة في تحليل البيانات، لدعم احتياجاتها المصرفية. وستسهم مذكرة التفاهم، في تسهيل الأعمال التجارية في جافزا، عبر إتاحة القدرة للشركات لإجراء جميع المعاملات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية، والحصول على الخدمات المصرفية الضرورية إلكترونياً، من خلال أتمتة شاملة لعمليات البنك.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» الإمارات: تأتي شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني، في مرحلة غاية في الأهمية، نشهد فيها ذروة الارتفاع بشكل غير مسبوق، في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في جافزا، وفي الوقت ذاته، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد الإماراتي، كما نشهد زيادة مطردة في أعداد العملاء الجدد من الشركات المسجلة في جافزا، بنسبة 40 % تقريباً على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز قاعدة عملائنا المتنوعة، التي تضم قرابة 9000 عميل، سيتمكنون بسهولة من الحصول على خدمات بنك رأس الخيمة الوطني. كما ستساعد الاتفاقية، على تعزيز المزايا التنافسية في دبي لممارسة الأعمال، من خلال توفير الحلول المبتكرة، للتغلب على التحديات الرئيسة التي تواجه الأعمال والشركات عالمياً.

وقال ديراج كونوار مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: هذا التعاون، خطوة على طريق مساعينا في بنك رأس الخيمة الوطني، لتعزيز الشراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي. ونهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحلول المالية، والخدمات الرقمية التي تحتاجها باستمرار، ويؤكد هذا التوقيع، التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية سهلة وميسرة، بشكل مناسب لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها دعامة رئيسة لاقتصاد الإمارات.

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