«دبليو كابيتال» ضمن الأكثر مبيعاً لمشروع «ريجاليا» التابع لـ«ديار للتطوير»

المصدر: دبي- البيان

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جاءت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، ضمن الشركات الأكثر مبيعاً لمشروع «ريجاليا» التابع لـ«ديار للتطوير» (الذراع العقارية لبنك دبي الإسلامي)، لتواصل التفوق في تسويق المشاريع لكبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات.

قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن هذا النجاح يكلل جهود الشركة لتصبح واحدة من أكثر الشركات تسويقاً للمشروعات الجديدة في دبي، والتي تستهدف جميع الفئات من المحليين أو الأجانب.

وأكد الزرعوني أن العلاقة الجديدة بين «دبليو كابيتال» مع شركات التطوير العقاري، التي تتجاوز 50 شركة كان لها دور في الحصول على أسعار استثنائية للعملاء، وتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل عمليات التسويق.

وتابع: «يعد تسويق مشروع ريجاليا أحدث نجاحات دبليو كابيتال، ويعكس سياسات التسويق التي تتبعها الشركة».

وأشار الزرعوني إلى أن المشروع شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما سيوفر تقنيات المدن الذكية.

وأضاف رئيس مجلس دبليوكابيتال: إن «ديار» تتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2024، موضحاً أنه يمكن للمستثمرين التسجيل واستكمال إجراءات الشراء عبر تسديد دفعة مقدمة مبدئية 10%، ثم تسديد باقي الأقساط، وفق خطة تمتد 7 سنوات.

وبين الزرعوني أن «ديار» تقدم عرضاً إضافياً يتضمن الإعفاء من رسوم الخدمات 3 سنوات، وتحمل رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.

ومشروع ريجاليا، الذي بدأت ديار للتطوير في تنفيذه أغسطس 2021 هو برج سكني شامخ يقع في الخليج التجاري، وهو مكون من 70 طابقاً ويضم باقة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم إلى جانب وحدات دوبلكس وبنتهاوس.

ويتميز المشروع بهندسة معمارية راقية وتجهيزات فاخرة، وذلك كله لتوفير أقصى درجات من الراحة والرفاهية للسكان.

كما يتميز المشروع بوجوده بالقرب من شبكات الطرق الرئيسية، يمكنك الوصول بدون متاعب إلى المناطق التجارية الرئيسية، وكذلك المناطق السياحية ومراكز البيع بالتجزئة بالمدينة.

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