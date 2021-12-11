«ذا زون» ينطلق في سيركل مول في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفتتح ذا زون، المفهوم الترفيهي العائلي الجديد، أبوابه في سيركل مول الكائن في قرية جميرا الدائرية الشهيرة، بمساحة تمتد على 17000 قدم مربع، وهي منطقة ترفيهية عائلية مليئة بالإثارة، تتضمن عدة أقسام لضمان استمتاع الجميع، مثل: ToddlerZ – وهي منطقة لعب مخصصة للأطفال من عمر2-4 سنوات؛ وPlayZ – وهي عبارة عن ساحة لعب ممتعة ومليئة بالألعاب التفاعلية مخصصة للأطفال من عمر 4-9 سنوات؛ BounZin - وهو الملعب الهوائي للأطفال والآباء مليء بالمغامرات الحماسية ومن ضمنها مسار الحواجز والزحاليق وإطارات التسلق وقفزة السقوط الحر بالهواء وساحة لعب تفاعلية ذات مراحل متتالية؛ My Blue BlockZ وهي ساحة بناء تعتمد على الخيال والإبداع وتحتوي على مكعبات كبيرة الحجم وخفيفة الوزن مصنوعة من الاسفنج وهي متاحة للبنائين الصغار وآبائهم لتمكنهم من إخراج الحس الهندسي الابداعي الموجود بداخلهم؛ PartieZ وهي منطقة مخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة والاجتماع في مواعيد اللعب وقضاء الأوقات الممتعة فيها.

ولكي تكتمل المتعة العائلية، ستكون هنالك منطقة لعب خاصة بألعاب الصالات المعروفة بألعاب الفيديو الحديثة والتي تضم مجموعة من ألعاب المكافآت والرافعات وقيادة السيارات التفاعلية وألعاب الرماية وألعاب المحاكاة الرياضية إلى جانب ألعاب الواقع الافتراضي من الجيل التالي، مثل لعبة ستار ورز لايت سابر دوجو في آر – حيث يمكن للاعب مواجهة دارث فيدر في تحدي السيوف، أو اختبار سرعته في لعبة سحق الإيقاع بالسيف (بيت سابر في آر)، كما يمكنك الانطلاق افتراضياً في 6 مسارات رولر كوستر مختلفة مع لعبة (في آر رابدز- الركوب الكبير بيغ رايد)، وتحدي أصدقائك في لعبة ريف رايدر تحت الماء أو على منحدرات شوغري سلوبس في كاندي لاند في (ستورم في آر)، وهي ألعاب تفاعلية تعتمد على الحركة في عالم افتراضي.

يمكننا القول وبكل ثقة إن ذا زون هو مركز ترفيهي عائلي لكل الأعمار، حيث يجتمع كل اللاعبين مع أوزمو، المضيف للمرح والحريص على الاهتمام بالتفاصيل، ليستمتع الزائرون باللعب والقفز والتزحلق والقيادة والرماية والاحتفال، والأهم من هذا كله تحقيق الفوز الكبير في منطقتهم عن طريق البقاء على طبيعتهم والاستمتاع بكل لحظة. و يلتزم المركز بتوفير بيئة نظيفة وآمنة ومعقمة وممتعة لزائريها.

ويقدم مقهى أوزمو الموجود داخل ذا زون مجموعة مختلفة من الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات، كما يقدم أطباقاً مختلفة شهية تناسب أذواق الجميع. كما سيوفر المقهى أيضاً منطقة جلوس خارجية في الأشهر ذات المناخ اللطيف بالإضافة إلى عروض الفطور والفطور المتأخر في أيام العطل ونهايات الأسبوع.

وقالت روزان فرنانديز، المدير العام لشركة ذا زون، «نحن متحمسون جدًا لتقديم كل المتعة والإثارة. ويسعدنا الترحيب بالجميع في ذا زون. يوجد في جعبتنا العديد من الفعاليات الممتعة التي تنتظركم لاكتشافها! يعتبر ذا زون مركزاً مثالياً للمرح والتسلية في الحي الذي تسكنون فيه. يداً بيد مع الأطفال نريد للآباء إعادة اكتشاف الطفل الصغير الذي بداخلهم واستعادة بعض ذكريات الطفولة والأهم من هذا كله التواصل والترابط مع أطفالهم من خلال اللعب».

ذا زون هو مكان حيث المتعة لا تعرف الحدود والذكريات المحفورة التي لا تُنسى كما أنه مكان يوفر تجربة لا مثيل لها للمرح في الحي. ذا زون ملاذ آمن يسمح للعائلات بالالتقاء والاستمتاع بالوقت سويًا.

يقع ذا سيركل مول في قلب قرية جميرا الدائرية، وهو وجهة ترفيهية للمجتمعات داخل وحول قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا وموتور سيتي ومدينة دبي الرياضية والمرابع العربية وجنوب البرشاء. يتمتع المركز التجاري بموقع استراتيجي ويمكن الوصول إليه من جميع الطرق الرئيسية ويبعد حوالي 20 دقيقة عن مناطق الجذب الرئيسية الأخرى في دبي.

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