أنتكس لاند تحتفل بـ 20 عاماً على تأسيسها بباقات خاصة

المصدر: الشارقة – البيان

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تحتفل أنتكس لاند، أول وجهة ترفيهة عائلية بالشارقة وواحدة من أكبر المتنزهات بمرور 20 عاماً على تأسيسها. ستقدم المدينة الترفيهية أيضاً باقات خاصة طوال شهر ديسمبر 2021، حيث يمكن للزوار شراء بطاقات ألعاب مقابل 250 درهماً إماراتياً والاستمتاع بألعاب قيمتها ما يعادل 600 درهم إماراتي. كما سيحصل الزائر على وجبتين مجانيتين من ماكدونالدز إضافة إلى مشروب من «بوبي» فرع ميغا مول. بإمكان الزوار الاستمتاع بعرض مسرحي يتخلل العديد من الشخصيات المشهورة والمرحة، على ان تدخل البهجة الى قلوب الأطفال كل يوم جمعة حتى نهاية الشهر.

ماذا تتضمن أنتكس لاند؟



تضم وجهة الترفيه الرائدة طيفاً واسعاً من الألعاب التي ستدخل السعادة على قلوب الأسر وخاصة الصغار وتمزج بين الترفيه والتعليم ومن بين الألعاب التي تشملها كل من قطار الملاهي، والمونوريل، والسينما خماسية وسباعية الأبعاد، وسيارات التصادم، والبيت المسكون، والسمك الطائر، واللعبة الإعصار، وتيوب تاون، واللعبة الحلزونية، وسفينة القراصنة إضافة إلى مركز البولنج. الجدير بالذكر أن المركز يتضمن 20 لعبة متنوعة يمكن للأطفال أن يختاروا من بينها ويقضوا أسعد اللحظات رفقة الأهل والأصدقاء.

ويقول الدكتور ج.س. داتا كومار المدير التنفيذي للعمليات في أنتكس لاند: «نحن فخورون بخدمة الإمارات العربية المتحدة لمدة 20 عاماً ونود أن نرى عائلتنا تنمو جنباً إلى جنب مع أجواء المرح والترفيه. لطالما قدمت أنتكس لاند أفضل الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار سواء أكان ذلك الأطفال الصغار أو اليافعين أو الآباء، كما نتطلع بشغف إلى التوسع قريباً في مناطق أخرى».

تقع أنتكس لاند على مساحة 75000 قدم مربعة، في الطابق الثالث من ميغا مول بمنطقة بودانق في إمارة الشارقة. تقدم المدينة تجربة مثيرة وتعليمية كما يتضمن المركز التجاري عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

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