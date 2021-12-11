اختتام القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2021 بدبي

المصدر: وام

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اختتمت القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2021 بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة وملّاك وصُنّاع اليخوت الفاخرة والقباطنة ناقشوا مستقبل صناعة اليخوت الترفيهية وتعزيز الاستفادة من المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في قطاع اليخوت الفاخرة.

عقدت القمة على متن الفندق العائم "كوين إليزابيث 2" في ميناء راشد بدبي، تحت رعاية "بي آند أو ماريناز" التابعة لـ"دي بي ورلد" وبمبادرة من شركة "فابيولاس لليخوت" الشريك المنظم.

شهدت القمة مشاركة عدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص،

وشملت عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعلي الشيبة المدير التنفيذي في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والكابتن سيف المهيري مدير عام "أبوظبي البحرية"، وعبير الشعالي الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة "جلف كرافت"، وعدداً من المسؤولين الذين شاركوا رؤاهم وأفكارهم حول مستقبل قطاع اليخوت الفاخرة.

وقال حمزة مصطفى المدير التنفيذي للعمليات في "بي آند أو ماريناز": إن القمة حققت نجاحاً كبيراً على مدى يومين وشهدت نقاشات مكثفة حول أهم الموضوعات المتعلقة بقطاعي اليخوت الفاخرة والسياحة الترفيهية البحرية.. لافتاً إلى أن دبي تحظى بمكانة استثنائية في هذا المجال، حيث تصلها أعداد كبيرة من السائحين عبر الرحلات البحرية.

من جهته قال القبطان توني كرابي، المدير التنفيذي لشركة "فابيولاس لليخوت": "تتمتع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ببنية تحتية متطورة وقادرة على استضافة اليخوت من جميع الأشكال والأحجام.. مشيراً إلى أن الفعاليات الكبرى مثل القمة العالمية لليخوت الفاخرة تعزز الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع اليخوت الفاخرة في المنطقة".

من جانب آخر، استضافت القمة بالتعاون مع "بي آند أو ماريناز" و"مجموعة اليخوت الفاخرة" ورشة عمل استراتيجية بعنوان "اليخوت الفاخرة 2030-استراتيجية اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات" والتي شكلت مجموعة تركيز ضمت كبار الشخصيات لصياغة خطة عمل وأهداف ملموسة لتهيئة أفضل الظروف لعمل اليخوت الفاخرة بنجاح في منطقة الخليج بهدف رئيس يتمثل في ضمان استمرار التزام جميع المعنيين الرئيسيين محليًا على مدار العام بتنفيذ الاستراتيجية وتعزيز مكانة دبي والإمارات على خريطة اليخوت الفاخرة العالمية.

وخلال القمة أعلنت بي آند أو ماريناز استضافة الموسم الثالث من سباق القوارب الشراعية "سيل جي بي" في مرسى ميناء راشد في نوفمبر 2022 وقد تم توقيع الاتفاق بين الطرفين على متن الفندق العائم "كوين إليزابيث 2"، بحضور جوليان دي باياس الرئيس التنفيذي للعمليات في "سيل جي بي" وحمزة مصطفى المدير التنفيذي للعمليات في "بي آند أو ماريناز".

تم تنظيم القمة بالتعاون مع أبرز الجهات المعنية بما في ذلك "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي" و"سلطة مدينة دبي الملاحية" وبدعم من كبرى المؤسسات المحلية والدولية مثل "أبوظبي البحرية" و"مجموعة موانئ أبوظبي" و"أدرياتيك 42" و"أم بي 92" و"الصير مارين" و"مجموعة فيريتي" و"أوشيانكو" و"دامن" و"كامبر آند نيكلوسونس" وشركة "لورسن" و"بيرغس".

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