شراكة بين «جي إف إتش» و«وفرة الدولية» للاستحواذ على محفظة أصول لوجستية لشركة فيدكس

المصدر: المنامة – البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إقامة شراكة مع شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة كويتية لإدارة الأصول، مقرها في دولة الكويت، مع أصول تحت الإدارة بقيمة 8.5 مليارات دولار أمريكي، وذلك للاستحواذ على محفظة من الأصول اللوجستية المتميزة في الولايات المتحدة، المؤجرة لشركتي فيدكس وجنرال ميلز.

تتكون المحفظة من ثمانية أصول لوجستية مدرة للدخل، ومخصصة للمهام الصعبة، حيث يتم تشييدها خصيصاً، لتتناسب مع متطلبات مستأجريها. سبع من هذه المنشآت، مؤجرة لشركة فيدكس جراوند، بينما المنشأة الثامنة مؤجرة لشركة جنرال ميلز. من المتوقع استكمال هذه الأصول، خلال عام 2022، في إطار تنفيذ المنشآت حسب الطلب، على أن تبدأ عقود الإيجار عند استكمال الإنشاء. تقع الأصول في مواقع استراتيجية للغاية، عبر محاور التوزيع الرئيسة في الولايات المتحدة، حيث يكون الطلب مرتفعاً من قبل المستأجرين، نتيجة لمعدلات الاختراق المتنامية للتجارة الإلكترونية والمبيعات، وظهور لوجستيات سلسلة التوريد، وعدم توفر مخزون كافٍ من منشآت مستودعات التخزين المتميزة والعالية الجودة.

من الجدير بالذكر، أن جي إف إتش تقوم حالياً بإدارة أصول تقارب قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، وقد نمت مؤخراً بشكل أساسي، من خلال الاستحواذ على عدد من المنشآت على درجة عالية من الحداثة والتطور، تم بناؤها لغرض خاص، ويشغلها كبار المستأجرين بالسوق، مثل أمازون، فيدكس وميشلان.

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