غرفة عجمان تبحث التعاون مع مركز الاستبصار التكنولوجي في كازاخستان

المصدر: عجمان – البيان

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان، والمركز الوطني للاستبصار التكنولوجي في وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في جمهورية كازاخستان، بهدف بحث التعاون المشترك، والتعرف إلى فرص المتاحة لدى الطرفين.

استقبل الوفد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، وترأس الوفد سعادة كوانيش مولدزيمتيغي ـ قنصل جمهورية كازاخستان، بحضور الفارابي إدريشيف مدير عام المركز الوطني للاستبصار التكنولوجي، وباقجان موتاش مساعد القنصل العام، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وحضر اللقاء المشترك في مقر الغرفة، إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان.

ورحب ناصر الظفري بالحضور، مؤكداً على عمق العلاقات القوية بين البلدين، وأشار أن غرفة عجمان، بمتابعة مجلس الإدارة، تحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة، من خلال وثيقة «مبادئ الخمسين»، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي خارجياً، وتكوين علاقات مشتركة لتبادل الخبرات، وفتح أسواق لمنتجات الإمارة، والعمل على تعزيز الشراكات، واستقطاب الاستثمارات، والتعريف بمقومات ومزايا عجمان الاستثمارية.

وأكد على أهمية اللقاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الطرفين في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود المركز الوطني للاستبصار التكنولوجي في كازاخستان، ما يصب في تعزيز استفادة القطاع الصناعي في إمارة عجمان، باعتباره أحد مرتكزات اقتصاد الإمارة.

وقدمت إيمان الشامسي نبذة عن جهود غرفة عجمان لدعم مجال الابتكار، وتحفيز أعضائها من الشركات والمصانع، بالاعتماد على النهج الابتكاري، عبر زيادة شراكاتها مع الجهات المعنية بمجال الابتكار، بحيث وقّعت مذكرة تعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب شراكاتها مع مختبرات الابتكار الرائدة في إمارة عجمان والدولة.

هذا، وقدم كوانيش مولدزيمتيغي ـ قنصل جمهورية كازاخستان، نبذة عن المركز الوطني للاستبصار التكنولوجي، وجهود المركز في تنويع شراكاته، للاستفادة من الخبرات المتاحة، بما يدعم كافة الأطراف، موضحاً أن تطور تقنية المعلومات لها تأثير مباشر في نمو الاقتصاد، واستدامة المنشآت ونمو أعمالها، مضيفاً أن التطور الصناعي في إمارة عجمان، سيفتح آفاقاً للتعاون بين غرفة عجمان، والمركز الوطني للاستبصار التكنولوجي، بشكل مباشر.

وأوصى الحضور بأهمية عقد اللقاءات المباشرة بين إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، والمركز الوطني للاستبصار التكنولوجي في كازاخستان، لتحديد أوجه الشراكة المستقبلية وبلورتها، والتعرف إلى أهم الفعاليات التي ينظمها الطرفان، للاستفادة منها.

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