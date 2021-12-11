«اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع الشارقة للإعلام (شمس)

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مدينة الشارقة للإعلام (شمس) برئاسة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدد من مديري الإدارات والمستشارين بالدائرة.



تعزيز



في بداية اللقاء رحب سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة بالوفد، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.



هيكلة



كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرّف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.

وأكد رئيس الدائرة أن مثل هذه الزيارات واللقاءات تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى جاذبية مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص وما يقدمه من الحوافز والمزايا في ظل الخطط التنموية الطموحة للإمارة.



سرعة



ومن جانبه شكر الوفد حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كل القطاعات، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة المحلية والاتحادية، وأشاروا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.

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