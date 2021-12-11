مصنع صابون الإبل في دبي للسيليكون ينجز جولة تمويل لدعم خططه للتوسع دولياً

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مصنع صابون الإبل، الذي يصنّع الصابون الفاخر من حليب النوق، ويتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً له، عن إتمام أول جولة تمويل له لدعم خططه التوسعية، ويتخذ المصنع من واحة دبي للسيليكون مقراً له، ويعمل على تصنيع علامات تجارية معروفة في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية المحضّرة من حليب الإبل، وغيرها من المكوّنات المحلية.

وبفضل هذا الضخ الإضافي في رأس المال، تتطلع الشركة، التي أصبحت منتجاتها خياراً مفضلاً للسياح والزوار كهدايا تذكارية يحملونها معهم من دبي، إلى دخول أسواق رئيسية جديدة في عام 2022 وتسريع وتيرة نمو الأعمال، عبر إضافة منتجات جديدة إلى خطوط الإنتاج الحالية، وقد حظي مصنع صابون الإبل بدعم استشاري خلال جولة التمويل من شركة Ideal Management Consultants الاستشارية الرائدة بدبي.

وعن نجاح جولة التمويل، قالت ستيفي لوماس، الرئيسة التنفيذية لمصنع صابون الإبل: «انطلق مصنع صابون الإبل كشركة ناشئة عام 2011، ثم انتقلنا إلى واحة دبي للسيليكون عام 2019 تماشياً مع طموحاتنا الهادفة إلى الارتقاء بأعمال شركتنا إلى مستويات أفضل. ومع وجود البنية التحتية المتقدمة في واحة دبي للسيليكون، نجحنا في دخول أسواق جديدة خارج الإمارات، إضافة إلى طرح منتجات جديدة كشركة مرخّصة في إكسبو 2020 دبي».

وأضافت: «لقد دخلنا اليوم مرحلة جديدة بعد إتمام أول جولة تمويل على الإطلاق ستتيح لنا إمكانية توسعة أعمالنا محلياً ودولياً. سعداء بثقة كل من واحة دبي للسيليكون وشركة أبوظبي البحرية التجارية الدولية بقدراتنا المتميزة في سوق منتجات العناية الشخصية، فكلاهما متوافق في استراتيجية وثقافة العمل لمساعدتنا على الاستفادة الكاملة من فرص النمو الواعدة المتوفرة في السوق. وسيتم ضخ الاستثمار لتمويل مشاريع ومنتجات جديدة».

بدوره قال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي- التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»: «توفر واحة دبي للسيليكون بيئة مثالية لمزاولة الأعمال والابتكار، وتسعى الواحة إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة لتحقيق أهداف شركاتهم الناشئة. ويعد انتقال مصنع صابون الإبل إلى واحة دبي للسيليكون في عام 2019 شاهداً على التسهيلات والمزايا، التي يوفرها مجمعنا التكنولوجي المتكامل، كما يعكس استثمارنا في الشركة ثقتنا برؤية إدارتها والتوجه الذي تقود به الشركة. النجاح الذي حققته حتى الآن يستحق الإشادة، ونحن متحمسون لدعم الشركة ومساعدتها على النمو».

بدوره، قال ناغاراجان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أبوظبي البحرية التجارية الدولية: «معجبون بالإنجازات التي حققها مصنع صابون الإبل حتى الآن، كمصنع محلي استطاع أن يجذب بمنتجاته المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، للاستفادة من الخصائص العلاجية لحليب النوق، ونحن نتوقع أن تحقق الشركة نمواً كبيراً في هذا المجال».

قصة ملهمة



بدأت قصة نجاح مصنع صابون الإبل، من حرص مؤسسته ستيفي لوماس على صحة ابنتها، التي تعاني من بشرة حساسة تجاه أنواع مختلفة من المنظفات والصابون. وبعد إجراء أبحاث معمقة حول الطرق التقليدية، التي اشتُهرت بها المنطقة العربية، بدأت لوماس بصناعة صابون عطري وطبيعي وصديق للبيئة باستخدام حليب النوق والمكونات الطبيعية المحلية. وتعد منتجات المصنع خالية من المواد الكيميائية الضارة، ويتم تصنيعها بطريقة تراعي البيئة المحيطة.

وتتوفر منتجات مصنع صابون الإبل في 100 نقطة للمبيعات في أنحاء الإمارات إضافة إلى 8 أسواق دولية هي ألمانيا واليابان والسويد والصين وتايوان وتايلند والسعودية وسلطنة عُمان.

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