القمة العالمية لليخوت الفاخرة تبحث في دبي فرص وتحديات ومستقبل القطاع

المصدر: دبي- البيان

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تحت رعاية «بي آند أو ماريناز» التابعة لـ«دي بي ورلد»، وبمبادرة من شركة «فابيولاس لليخوت» الشريك المنظم، انعقدت القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2021، يومي 8 و9 ديسمبر 2021 على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي، وقد جمعت القمة نخبة من خبراء الصناعة وملّاك وصُنّاع اليخوت الفاخرة، والقباطنة، لمناقشة مستقبل صناعة اليخوت الترفيهية، وتعزيز الاستفادة من المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في قطاع اليخوت الفاخرة.

تم تنظيم القمة بالتعاون مع أبرز الجهات المعنية، بما في ذلك «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«سلطة مدينة دبي الملاحية»، وبدعم من كبرى المؤسسات المحلية والدولية مثل «أبوظبي البحرية»، و«مجموعة موانئ أبوظبي»، و«أدرياتيك 42» و«أم بي 92» و«الصير مارين»، و«مجموعة فيريتي»، و«أوشيانكو»، و«دامن»، و«كامبر آند نيكلوسونس»، وشركة «لورسن»، و«بيرغس»، وجهات أخرى كثيرة، الأمر الذي يؤكد وبوضوح حرص صناعة اليخوت الفاخرة على تبني التعاون المشترك لدفع النمو داخل القطاع.

مناقشة مستقبل اليخوت الفاخرة



شهدت القمة مشاركة عدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعلي الشيبة، المدير التنفيذي في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والكابتن سيف المهيري، مدير عام «أبوظبي البحرية»؛ وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة «جلف كرافت»، وغيرهم من المسؤولين، الذين شاركوا رؤاهم وأفكارهم حول مستقبل قطاع اليخوت الفاخرة.

ومن خلال سلسلة من الجلسات النقاشية، سلط المتحدثون الضوء على مواضيع مختلفة، بما في ذلك رؤيتهم لقطاع اليخوت الفاخرة لعام 2030، وتأسيس الوجهة المثالية لليخوت الفاخرة، إضافة إلى إنشاء بيئة العمل المثلى لهذا القطاع في منطقة الخليج العربي، وجدول أعمال قطاع اليخوت الفاخرة في المنطقة، وغير ذلك من المواضيع.

تولى مارتن ريدماين، رئيس «مجموعة اليخوت الفاخرة»، إدارة جلسات القمة، ويؤكد دعم ريدماين المتواصل للقمة العالمية لليخوت الفاخرة اهتمام وسائل الإعلام الدولية المتخصصة بمنطقة الخليج، والتي تشهد تحولاً سريعاً، لتكون وجهة جديدة ومركزاً لخدمة اليخوت الفاخرة، وميناء شتوياً لها. وقد اختُتمت القمة بنجاح بإجراء مناظرة حوارية بين مدير الجلسات وألبرتو جالاسي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فيريتي»، الرائدة عالمياً في بناء وبيع اليخوت الفاخرة والسفن الترفيهية.

وتعقيباً على النجاح الذي حققته القمة، قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»: «حققت القمة العالمية لليخوت الفاخرة نجاحاً رائعاً على مدى يومين، وشهدت نقاشات مكثفة حول أهم الموضوعات المتعلقة بقطاعي اليخوت الفاخرة والسياحة الترفيهية البحرية. وتحظى دبي بمكانة استثنائية في هذا المجال، حيث يصلها أعداد كبيرة من السائحين عبر الرحلات البحرية، بينما يستفيد أصحاب اليخوت من المرافق عالمية المستوى، التي توفرها مراسي المدينة، والتي تضمن لهم الراحة الكاملة. نأمل أن تكون نقاشات القمة استراتيجية وبناءة، لتسهم في تعزيز قطاع سياحة اليخوت الفاخرة، والارتقاء بأعماله إلى آفاق جديدة من الحداثة والتنافسية والجودة العالية لكل من الزوار والمستثمرين».

دعم البنية التحتية المتميزة للقوارب في دبي



تتميز دولة الإمارات بموانئ عالمية المستوى، تضم مراسي متطورة لليخوت الفاخرة، وتحتوي على أحدث المرافق، التي توفر بيئة مثالية لصناعة السياحة الترفيهية المزدهرة، كما تتمتع دبي بشكل خاص بمزايا جذابة وتنافسية، تشمل أرصفة الرسو المناسبة لليخوت الفاخرة، ومرافق الدعم المخصصة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي.

من جانبه، قال القبطان توني كرابي، المدير التنفيذي لشركة «فابيولاس لليخوت»: «تتمتع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ببنية تحتية متطورة وقادرة على استضافة اليخوت من جميع الأشكال والأحجام، وهي حقيقة يدركها الكثيرون من جميع أنحاء العالم، ومن شأن الفعاليات الكبرى مثل القمة العالمية لليخوت الفاخرة أن تعزز الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع اليخوت الفاخرة في المنطقة، ونأمل أن نشهد نمواً سريعاً في هذا القطاع خلال العامين المقبلين».

من جانب آخر، استضافت القمة بالتعاون مع «بي آند أو ماريناز» و«مجموعة اليخوت الفاخرة» ورشة عمل استراتيجية بعنوان «اليخوت الفاخرة 2030-استراتيجية اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات»، والتي شكلت مجموعة تركيز ضمت كبار الشخصيات لصياغة خطة عمل وأهداف ملموسة، لتهيئة أفضل الظروف لعمل اليخوت الفاخرة بنجاح في منطقة الخليج، بهدف رئيس يتمثل في ضمان استمرار التزام جميع المعنيين الرئيسيين محلياً على مدار العام بتنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز مكانة دبي والإمارات على خريطة اليخوت الفاخرة العالمية.

وخلال القمة أعلنت بي آند أو ماريناز استضافة الموسم الثالث من سباق القوارب الشراعية «سيل جي بي» في مرسى ميناء راشد، في نوفمبر 2022، وقد تم توقيع الاتفاق بين الطرفين على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2»، بحضور جوليان دي باياس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سيل جي بي»، وحمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز».

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