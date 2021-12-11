شركة عالمية متخصصة في صناعة ألواح التزلج على الجليد تفتتح مصنعاً في دبي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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تواكب شركات العالم الاتجاهات البيئية لتقليل البصمة الكربونية في عملياتها، ومن هذا المنطلق ارتأت احدى الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة ألواح التزلج على الجليد اتخاذ أحد مصانعها موقعاً في مدينة أبعد عن الجليد، ألا وهي دبي، لاستهدافها وجهة تعزز الاستدامة وذلك في سبيل تخفيف العبء البيئي عبر تسخير الطاقة الشمسية التي تزخم بها الدولة لتبني نهجاً أكثر مراعاة للبيئة في عمليات الإنتاج الصناعية.

وفي الصدد، لفت تقرير شبكة «يورو نيوز» الأشهر في أوروبا، إلى أن شركة «SWS»، إحدى الشركات الرائدة في العالم في صناعة ألواح التزلج على الجليد استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من قوة أشعة الشمس لتشغيل مصنعها بدبي.

وفي حين تتأثر السواحل ووجهات ركوب الأمواج حول العالم بالتغيرات المناخية، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «إس دبليو إس بورد تكنولوجيز»، رينييه نوهرا، بأنهم حريصون على بصمة الشركة الكربونية والتأكد من أن الطاقة التي يستخدمونها تأتي من مصدر مستدام.

ولعل أبرز العوامل المشجعة لاستهداف دبي كوجهة تعزز الصناعات المستدامة، قال رينييه نوهرا: «إن إمكانات الطاقة الكهروضوئية التي تحصل عليها هنا في دبي أعلى بمقدار 2.5 مرة من المتوسط في العالم». كما ولتسريع وتيرة التحول لنهج أكثر صداقة للبيئة، أعادت الشركة هندسة الآلات القديمة المستخدمة في عملية التصنيع لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين استخدام الطاقة الناتجة عن الألواح الشمسية المصنّعة، مع الابتعاد عن استخدام المذيبات الضارة بالنظام الإيكولوجي، عبر تطوير طلاء جديد للورنيش يستند إلى الماء، بما يقلل من انبعاثات الكربون لكل لوح يتم إنتاجه.

واختتم تقرير «يورو نيوز» بأن مدينة دبي بخطط وبرامج تؤكد مساعيها في مجال الطاقة النظيفة عبر استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في غضون 30 عاماً.

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