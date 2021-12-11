القرية العالمية تحصد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لأدائها المتميّز

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تكريمها في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، تقديراً لأدائها المتميّز والأكثر تفوقاً في قطاعي إدارة العمليات والأعمال.

وتهدف الجائزة السنوية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تشجيع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج على تبني ثقافة أعمال ذات مستوى عالمي وتطوير بيئة عمل مؤسساتية قوية وتنافسية، حيث يتم تصنيف تميّز الشركات وفقاً لمعايير تتعلق بالاستراتيجية، والإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى تطور الأعمال فيها. وقد تسلّمَ الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، هذه الجائزة المرموقة تقديراً للنتائج الاستثنائية التي حققها فريق عمل القرية العالمية، وذلك خلال حفل خاص أقيم في إكسبو 2020 دبي يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.

وبهذه المناسبة علّق بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية قائلاً: «نحرص في القرية العالمية على ترسيخ قيم التميّز في قلب مؤسستنا مع الالتزام بابتكار معايير جديدة في قطاع الترفيه تشمل جميع نقاط التواصل مع العملاء والشركاء. نتشرف بالحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والتي تعتبر بمثابة شهادة نفتخر بها، ودليل على نضج وريادة مؤسستنا وأسلوب الأعمال القوي المتّبع في القرية العالمية، فالإجراءات التي ننتهجها لتشجيع الابتكار وإرساء مفاهيم راسخة للحوكمة وضمان استدامة أعمالنا تعدّ من أهم العوامل التمكينية الداعمة لنجاحنا المستمر. وأنا اليوم فخور جداً بفريق عمل القرية العالمية لهذا الإنجاز العظيم، ولالتزامهم الدائم والمستمر بالتميّز».

وتعتبر الجائزة أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في المنطقة، حيث خضعت القرية العالمية لعملية تقييم دقيقة وشاملة لنيل هذه الجائزة المرموقة. ويعتمد نموذج تقييم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال على إجراء أبحاث مكثفة تُعنى بالمؤسسات ذات مستويات الأداء المرتفعة.

وتركّز معايير التقييم على الإجراءات والنتائج في المجالات الرئيسية للأداء المؤسسي مثل: الأطر القيادية، والاستراتيجية، وخدمة العملاء، وإدارة الكفاءات والموارد البشرية، إلى جانب العمليات التشغيلية، والابتكار، والحوكمة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والأداء المالي و التنافسي.

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