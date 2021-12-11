الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» الأول لمجموعة العشرين

المصدر: جاكرتا - وام

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اختتم اجتماع الشيربا «Sherpa» الأول لمجموعة العشرين أعماله بمشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعقد اجتماع الشيربا «Sherpa» الأول في جاكرتا – إندونيسيا من 7-8 ديسمبر 2021.

حيث ستشارك دولة الإمارات كضيف في قمة مجموعة العشرين، والتي ستعقد خلال الفترة 30-31 أكتوبر 2022، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجمع اجتماع الشيربا «Sherpa» ممثلين من الدول الأعضاء لمناقشة أولويات جمهورية إندونيسيا المقترحة لمجموعة العشرين في عام 2022.

بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لفرق عمل مجموعة العشرين تحت مسار الشيربا «Sherpa». كما عرضت جمهورية إندونيسيا شعارها الذي تبنته لفترة رئاستها لمجموعة العشرين وهو «التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى»، بالإضافة إلى عرضها للقضايا ذات الأولوية والتي تشمل: الإدارة الصحية الشاملة، والتحول الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.

جدول الأعمال

وترأس عبد الناصر الشعالي - مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الوفد الإماراتي بصفته مساعد الشيربا «Sous-Sherpa» لدولة الإمارات في مجموعة العشرين.

حيث أكد خلال الاجتماع، عزم دولة الإمارات المساهمة بشكل جوهري وبنّاء في جدول أعمال مجموعة العشرين خلال العام المقبل، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون نظراً للظروف غير المسبوقة التي واجهها المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.

وقال: «بينما نواصل دعمنا للتعافي الشامل من جائحة (كوفيد 19)، واستكشاف حلول جماعية للتحديات العالمية الكبرى، تلتزم دولة الإمارات بالعمل مع شركائها الدوليين من خلال منصة عمل مجموعة العشرين، لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية العادلة في جميع أنحاء العالم.

يبقى تعزيز النتائج الاقتصادية في القطاعات الرئيسية، وضمان تعايش جميع المجتمعات بكرامة من أهم أولوياتنا عند بدء مشاركتنا في عملية مجموعة العشرين لهذا العام».

تنسيق الجهود

وفي سياق مشابه للإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات في مشاركتها خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، وبهدف تنسيق جهود الدولة خلال مشاركتها في مجموعة العشرين تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، ستشكل دولة الإمارات لجنة توجيهية مشتركة بين جهاتها الحكومية ولجنة فنية.

حيث سيترأس معالي أحمد الصايغ - وزير الدولة منصب الشيربا «Sherpa» لدولة الإمارات في مجموعة العشرين، وسيترأس يونس الخوري - وكيل وزارة المالية كنائب في المسار المالي لدولة الإمارات في مجموعة العشرين. ومن المتوقع أن تشارك دولة الإمارات في أكثر من 150 اجتماعاً لمجموعة العشرين خلال الفترة التي ستسبق قمة المجموعة في أكتوبر 2022.

وقد أنشئت منصة مجموعة العشرين لأول مرة في عام 1999، والتي تعتبر كمنصة دولية لأكبر اقتصادات العالم، حيث ستعمل هذه الدول على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

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