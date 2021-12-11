«دبي للتسوق» ينطلق الأربعاء بباقة من الفعاليات والجوائز

المصدر: دبي - محمد جلال

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات الدورة 27 من مهرجان دبي للتسوق بباقة من الفعاليات والعروض الترويجية والسحوبات والجوائز القيّمة التي تشمل 25 كيلو جراماً من الذهب في أجواء من المرح والترفيه العائلي والتسوق الآمن، حيث تستمر العروض والفعاليات والسحوبات الكبرى حتى 29 يناير 2022.

وسيستمتع عشاق التسوق وزوار المهرجان بعروض مذهلة وفعاليات مبتكرة ومتنوعة وسيقدم المهرجان الأطول من نوعه في العالم عروضاً جذابة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية للزوار من داخل الإمارة وخارجها، ويمنحهم فرص الفوز بجوائز قيّمة تسهم في تغيير حياة العديد من الفائزين.

وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شركائها الاستراتيجيين لتقديم تجارب تسوق مميزة إلى جانب فرص الربح الوفير، حيث تقدم سحوبات «إنفينيتي الكبرى» بالتعاون مع «العربية للسيارات» في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» وسحوبات «نيسان الكبرى» بالتعاون مع مجموعة «إينوك».

كما تتضمن فعاليات المهرجان تنظيم حملة «تسوق واربح» بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، وسيكون الجمهور كذلك على موعد مع فرص الربح الوفير مع سحوبات أخرى ضمن «الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق» و«الجائزة النقدية الكبرى لمهرجان دبي للتسوق»، والتي تستضيفها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على «أي ديلز -Idealz» إحدى أشهر منصات التسوق الإلكتروني في المنطقة.

ويرسخ مهرجان التسوق دبي واحدة من أهم الوجهات التي تحتضن أبرز المهرجانات والفعاليات الترفيهية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يمنح فرصة للمتسوقين لربح جوائز نقدية وهدايا عينية وقسائم مشتريات وجوائز ذهبية وسط توقعات بأن يسهم في تنشيط التجزئة، لاسيما مع انعقاده لأول مرة في تاريخه بالتزامن هذا العام مع معرض إكسبو 2020 دبي.

وسيشهد الحدث أكبر حملة سحوبات على جوائز الذهب تطلقها مجموعة دبي للمجوهرات، وسيحظى 100 متسوق بفرصة ربح 25 كيلوجراماً من الذهب عبر مشاركة أكثر من 180 متجر مجوهرات في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز