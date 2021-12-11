«وول ستريت جورنال»: دبي مدينة خرجت من الجائحة مزدهرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية دبي بأنها المدينة التي خرجت من جائحة «كوفيد 19» أكثر انتعاشاً وازدهاراً.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن دبي بعنوان «الارتفاع الهائل في معدلات التطعيم وانخفاض الضرائب يجعلان من دبي المدينة المُزدهرة في زمن الجائحة»، واستعرضت فيه قدرة دبي على استقطاب المزيد من أثرياء العالم وأيضاً السياح في خضم الأزمة التي تسببت فيها «كوفيد 19» بكل تداعياتها.

وذكر التقرير أن سياسة فتح الحدود التي انتهجتها دبي في زمن الجائحة، مع الالتزام في الوقت نفسه بالتدابير الوقائية الصارمة، والذي أدى إلى انخفاض حالات الإصابة بعدوى الجائحة، عززت قدرة المدينة الشرق الأوسطية على اجتذاب الأثرياء والشركات الجديدة والسياح من أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن العام الجاري وحده شهد تدفق الآلاف من مليونيرات العالم على دبي، والإمارات بصفة عامة أوسع نطاقاً، للعيش بصفة دائمة، حيث اجتذبهم انخفاض الضرائب المفروضة وكذلك تخفيف القيود على الحركة والسفر بسبب الجائحة.

وأضاف التقرير أن الفنادق، المطاعم، المقاهي وكافة المنشآت ذات الطابع السياحي في دبي باتت الآن ملأى بالرواد، فيما ارتفعت أسعار العقارات بالإمارة، وعاد الموظفون إلى مكاتبهم. وعلاوة على ذلك، فإن «إكسبو 2020 دبي» الذي تجري فعالياته حالياً يعج بالسياح.

وأفاد التقرير بأنه حتى بعد ظهور «أوميكرون»، المتحور الجديد من «كوفيد 19»، منذ نحو أسبوعين، وتسببه في عودة عدد من دول العالم إلى إغلاق حدودها مُجدّداً.

فإن دبي تواصل رهانها على الاقتصاد المفتوح وتُرحب بالمزيد من القوى العاملة الدولية المتنقلة، وهو ما يتجلى في إعلان حكومة الإمارات وأيضاً حكومة دبي يوم الثلاثاء الماضي عن تغيير نظام العمل في القطاع العام اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحيث يتكون أسبوع العمل الرسمي من 4 أيام عمل ونصف اليوم، فيما تصبح العُطلة الرسمية يومي السبت والأحد، وذلك فيما يُعد تغييراً يهدف بالأساس إلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية والمقيمين.

وبدورها، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير نشرته أمس، أن نظام العمل الجديد يحظى باستقبال رائع من جانب المقيمين الأجانب بالإمارات، باعتباره خطوة أخرى تخطوها الإمارات على طريق تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والشركات الأجنبية.

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