7.8 تريليونات تحويلات الأفراد والبنوك في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 7.78 تريليونات درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق الإحصائيات، وصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 4.64 تريليونات درهم، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 3.13 مليارات درهم.

وأظهرت بيانات المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها بلغت 904 مليارات درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 17.66 مليون شيك.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 152.941 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وشملت 152.906 ملياراً سحباً بالعملات الورقية و15.4 ملايين سحباً بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة بين يناير وأكتوبر 2021 إلى 154.2 مليار درهم، وتضمنت 154.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و23.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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