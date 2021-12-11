36 % من نزلاء الفنادق من الإمارات يبحثون عن تجربة منزلية

المصدر: دبي - البيان

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كشف استطلاع عالمي جديد أن المسافرين من الإمارات يبحثون عن تجربة منزلية عند الإقامة في أحد الفنادق، حيث قال 36% إنهم يحبذون الشعور .

كما لو أنهم يزورون منزل أحد الأصدقاء. وقال ما يقارب خمس المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته فنادق «ڤوكو» لإطلاق خدمة «Turn Up» الخاصة بها، إنهم يشعرون بالضيق إذا كانت فنادقهم تفتقر إلى اللمسات الشخصية.

وكانت النظافة والراحة من أبرز أولويات الضيوف، حيث قال 33% إن أكثر ما يثير انزعاجهم عند الإقامة في الفنادق هو السرير غير المريح، بينما كان الطعام اللذيذ ونظافة الغرف أو المساحات العامة من بين التجارب التي تشجع الضيوف على الحجز مرة أخرى في الفندق بنسبتي 49% و43% على التوالي.

وفيما يخص الطعام، قال 37% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون الحصول على مزيج متنوع من أصناف المأكولات، بينما أبدى 36% رغبتهم في إتاحة المزيد من خيارات البوفيه أو الخدمة الذاتية. ومع اهتمامهم أكثر بالأجواء المنزلية في الإقامة الفندقية، لم يكن من المستغرب أن يفضل 36% من المسافرين من الإمارات تقديم الطعام لساعات أطول، أي عدم حصر فترة تناول وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء بساعتين فقط.

وكانت الاستدامة أيضاً من نقاط الاهتمام الرئيسية لنزلاء الفنادق من الإمارات، حيث قال نصفهم تقريباً (46%) إنهم يحبذون لو تشتري الفنادق المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة، كأن تستخدم الزجاج مثلاً بدلاً من البلاستيك، ويحظى هذا الخيار بدعم 41% من المشاركين في الاستطلاع.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن تجربة الضيوف مع الموظفين تعتبر من العوامل الأهم لتقييم تجربة الإقامة الفندقية. فجاءت الخدمة الودية في المرتبة الثالثة بين العوامل التي تشجع الضيوف على الحجز مجدداً في الفنادق (برأي 46% من المشاركين)، حيث قال 55% إنهم يفضلون الموظفين الودودين، ويفضل 46% الموظفين المرنين، ويميل آخرون إلى سمات الاهتمام (40%) واللطف (39%).

وحرصت فنادق «ڤوكو» على دراسة بيانات الاستطلاع العالمي لإعادة تقييم توقعات المسافرين وتحسين أسلوبها في تقديم الخدمات. ولتوفير عروض وخدمات تتخطى توقعات الضيوف، تطلق فنادق ڤوكو خدمة «Turn Up» الجديدة في تحريف ظريف لمصطلح «Turn Down» الذي يشير إلى الخدمة التقليدية بقلب ملاءات الأسرّة في الغرف استعداداً للنوم.

وتريد من هذا اللفظ التعبير عن سعيها للارتقاء بأسلوب الخدمة في فنادق ڤوكو حول العالم. وبالاستناد إلى فلسفة العلامة التجارية في توفير أعلى معايير التميز في خدمات الضيافة، ستقدم خدمة Turn Up سلسلة من المبادرات والعروض المحلية الجديدة لمنح المسافرين المزيد من التجارب التي يتطلعون للحصول عليها في الفنادق.

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