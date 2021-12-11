مشاريع «عزيزي» تحلق على متن «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «عزيزي» عن توصلها إلى اتفاقية استراتيجية مع «طيران الإمارات» للترويج عالمياً لمشروعها «ريفيرا»، مجمعها السكني الذي يحاكي نمط الحياة الفرنسي المتوسطي في مدينة محمد بن راشد.

والذي حصل أخيراً على أفضل مشروع للعام في جوائز التمويل الدولية 2021، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى للشركة. وسيتم عرض فيديو «عزيزي» على متن جميع الرحلات العالمية لطيران الإمارات عبر نظام الترفيه الداخلي في طائراتها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري: إننا نشعر بحماسة هائلة إزاء هذه الخطوة، ولا سيما أنها تعكس المكانة الرائعة التي تتمتع بها دبي، مدينة استثنائية للأعمال والسياحة والابتكار، مع طموحها المستقبلي بفكر متميز، وقدرتها على مواصلة النمو وبيئتها المضيافة، إذ نركز على إبراز هذه القيم والترويج لها عالمياً.

وسنظهر للمستثمرين العقاريين الدوليين أن دبي تعدّ المكان الأمثل لهم لتحقيق تطلعاتهم للتملك العقاري.

وتعمل أنظمة الترفيه على متن رحلات الشركة أداة مثالية لتحقيق هذا الغرض، إذ تمكننا من الوصول إلى الملايين حول العالم، فضلاً عن كونها منصة مثالية لعرض مشاريعنا العقارية العالمية التي تقدم للمستثمرين والمستخدمين النهائيين فرصاً فريدة معززة بالكثير من المزايا للاستمتاع بالتجارب التي تضع رفاهيتهم في مقدمة الاعتبارات الأخرى.

وفي إطار مهمتها لترسيخ مكانة دبي عالمياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تمكنت الشركة أخيراً من استقطاب عشرات آلاف المستثمرين الأجانب بفضل تنظيمها عروضاً ترويجية في العدد من الدول في العالم، لتسويق مشاريعها المرموقة، والترويج للإمارة عموماً.

واجتذب المطور استثمارات هائلة إلى دبي، إذ أقام جولات ترويجية في عدد من الأسواق الناشئة، مثل روسيا وكازاخستان ونيجيريا وكينيا والكونغو وإثيوبيا والسودان ومصر والهند والعراق ودول أخرى.

يشار إلى أنه تم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من ناحية الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة .

حيث تنتشر هناك المطاعم والمحال، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء. وفي يونيو من العام الجاري، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد على 130,026 متراً مربعاً ستمتد عبر المجمع بأكمله.

وستكون البحيرة مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، إذ يمكن للمقيمين السباحة فيها.

والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحال، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يُجرى تطويره، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطورها عزيزي في دبي. ويقع المشروع على بعد دقيقة واحدة فقط من شارع الخيل، و10 دقائق من فستيفال سيتي وإيكيا وداون تاون دبي وشارع الشيخ زايد، و15 دقيقة من مطار دبي الدولي.

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