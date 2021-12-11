21 % نمو أسعار عقارات دبي في 10 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت أسعار العقارات السكنية في دبي قفزة تقدر بـ21 % في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بحسب بوابة «زووم بروبرتي إنسايتس».

وذكرت البوابة أنه بعدما استرد سوق العقارات في دبي عافيته وعاود الانتعاش هذا العام، ظل الطلب قوياً على مجالاته الرئيسة على مدار العام بفضل مواقعها الاستراتيجية وبنيتها التحتية الحديثة ومعدلات الأسعار المعقولة.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعتها بوابة العقارات أن دبي مارينا ومعبر الخليج التجاري وجميرا فيليج سيركل تعد من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعد نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ومنطقة المرابع العربية، ذات الفئات الفاخرة، بالقدر نفسه من الأهمية.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة «زووم للعقارات»، إن مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول. وعلى الرغم من ذلك، جذبت المناطق الأقرب من «إكسبو 2020 دبي» الكثيرين أيضاً.

وأضاف شبيري: زاد الطلب على العقارات أيضاً في مناطق ذات أثاث جيد تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راقياً. ولقد شهد سوق العقارات في دبي نمواً كبيراً في عام 2021 بعد تراجعه فترة قصيرة في عام 2020 بسبب وباء كورونا العالمي. وهذه الانتعاشة التي اتخذت شكل حرف V واضحة وجلية إذ إن الطلب وأسعار العقارات في مختلف المناطق آخذة في الارتفاع.

وبفضل الموقع المثالي وتوافر سبل الراحة الحديثة باتت دبي مارينا الاختيار المفضل للكثيرين ممن يرغبون في امتلاك العقارات في دبي. كما ظلت العقارات ذات الواجهات البحرية مناطق جذب للمشترين والمستثمرين، بحسب ما أوردت «زووم بروبرتي إينسايتس».

وبحسب التقارير الواردة من بوابات العقارات الرائدة، فقد سجلت دبي مارينا 1142 صفقة بقيمة 2.592 مليار درهم، إضافة إلى 1543 صفقة بقيمة 4.020 مليارات درهم في الربعين الأول والثاني من 2021. وفي الربع الثالث تم عقد 1678 صفقة بقيمة 5.149 مليارات درهم.

وقالت «زووم بروبرتي إنسايتس» إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الربع الرابع من عام 2021 سيشهد الوتيرة ذاتها وأن المنطقة سوف تحافظ على منحناها التصاعدي في السوق. ووفرت منطقة معبر الخليج التجاري متعددة الاستخدام شققاً راقية لتحتل المرتبة الثانية الأكثر شعبية في دبي، إذ بيعت اثنتان من أغلى الشقق في دبي في الربع الثالث من 2021.

ونجحت جميرا ليك تاورز، وجميرا بارك، وجميرا آيلاندز في الحفاظ على مواقعها ضمن أفضل عشرة نوادٍ إذ نالت شعبية كبيرة طيلة العام من قبل المستثمرين والمستعملين النهائيين. وقد سجلت هذه المناطق مجتمعة أرقام مبيعات قدرت بـ114 مليون درهم، و290 مليون درهم، و259 مليون درهم على التوالي، في ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021.

وتوقعت «زووم بروبرتي إينسايتس» أن يشهد الربع الرابع الزيادة ذاتها بفضل النشاط الملحوظ الذي يشهده سوق العقارات في دبي.

وتعد جميرا سيركل من المناطق الشهيرة التي جذبت المشترين في عام 2021، وتقع على مقربة من دبي مارينا وجميرا ليك تاورز وإنترناشيونال سيتي وتتميز بعقاراتها متوسطة القيمة ذات الأسعار المقبولة.

وقد احتفظت نخلة جميرا، أكبر أرخبيل من صنع البشر، بمكانتها بين المناطق الرائدة التي تجذب مشتري العقارات في دبي. وتشتهر عقارات المنطقة بمستويات الرفاهية الرائعة، وفي الربع الثالث، بيعت أغلى شقة فيها بمبلغ 72 مليون درهم بينما بيعت إحدى فيلاتها بمبلغ 77 مليون درهم.

كما تعد المرابع العربية من المناطق التي تتمتع بتقدير واسع بفضل ما فيها من فيلات وبيوت فاخرة. وظلت أحد الخيارات الأولى للمشترين والمستثمرين في عام 2021. ومن المقرر أن تعلن المرابع العربية عن مجموعة جديدة من الفيلات نهاية الربع الأول من عام 2022، ما يضمن زيادة كبيرة في المبيعات.

ومن الأسماء البارزة ضمن المناطق الرائدة التي تعزز سوق العقارات في دبي داماك هيلز، والإمارات هيلز، ووسط مدينة دبي، وانترناشونال سيتي، ومدينة محمد بن راشد، ودبي هيلز استيت.

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