99.2 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع تفاؤلاً بالإدراجات الجديدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأس مالها السوقي ما يقارب 99 مليار درهم متضمنة القيمة السوقية للوافد الجديد «ملتيبلاي»، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالإدراجات المرتقبة في سوق دبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 5%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3226.26 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والنقل والخدمات والاتصالات، وزاد سوق أبوظبي بنسبة 3.94% ليصل إلى 8883 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 14.6 مليار درهم الأسبوع الماضي، منها 11.44 مليار درهم في أبوظبي و3.17 مليارات درهم في دبي، وجرى تداول 4.15 مليارات سهم، موزعة بواقع 2.12 مليار في أبوظبي و2.027 مليار في دبي، عبر تنفيذ 105.25 آلاف صفقة.

دائرة المكاسب

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»: استطاعت الأسهم المحلية إنهاء الأسبوع في دائرة المكاسب رغم تعرضها لبعض عمليات جني الأرباح وخصوصاً في أبوظبي، حيث شهد المؤشر تراجعاً في آخر ثلاث جلسات بعد تسجيله مستوى تاريخياً جديداً عند 9076 نقطة.

وأضاف دياب إن هناك حالة من التفاؤل سيطرت على المعنويات مع توالي الإعلان عن إدراجات جديدة في سوق دبي وكان آخرها «تيكوم»، وأيضاً تأثرت الأسواق إيجاباً بالتطمينات حول المتحور الجديد «أوميكرون»، وانحسار المخاوف بشأنه، وتزامن ذلك مع معاودة ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، إضافة إلى صعود أسواق النفط مرة أخرى.

وتوقع دياب أن تحظى الأسواق الإماراتية بمزيد من المحفزات القوية مع الإعلان عن الإدراجات المرتقبة في الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على زيادة أحجام التداول والسيولة في الفترة المقبلة.

وأشار دياب إلى أن تعديل نظام العمل الأسبوعي في الدولة سيجعل أسواق المال المحلية أقرب إلى الأسواق العالمية، إذ سيسهم ذلك في إلغاء الفجوة بين البورصات الإماراتية ومثيلاتها العالمية، فيما سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية وزيادة السيولة من قبل المؤسسات الأجنبية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 4.75% مع نمو «دبي الإسلامي» 4.65% و«الإمارات دبي الوطني» 5.3% و«جي إف إتش» 16.6% و«أملاك» 2.8%، وزاد قطاع العقار 4% مع نمو «إعمار العقارية» 4.26% و«إعمار للتطوير» 1.96% و«الاتحاد العقارية» 8.57% و«ديار» 16.15% فيما استقر «داماك».

وصعد قطاع الاستثمار 4.94% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1% و«سوق دبي المالي» 11.6% و«شعاع كابيتال» 2.2% وزاد قطاع النقل 3.63% مدعوماً بصعود «أرامكس» 6.14% و«العربية للطيران» 0.7% و«الخليج للملاحة» 5.7%.

وتصدر سهم «سوق دبي المالي» النشاط جاذباً 733 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 664.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 325.2 مليون درهم. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 30.3%، تلاه «الرمز» 21.9%، ثم «دار التكافل» 17.74%، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً 10%، تلاه «اكتتاب» 4.9%، ثم «الإمارات للمرطبات» 4.4%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 64.34 مليون درهم، منها 27 مليون درهم للعرب و37.34 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 64.35 مليون درهم، موزعة بواقع 38.15 مليون درهم للأجانب و26.2 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم نمو سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 4.6% مع صعود «أبوظبي الأول» 5.42% و«أبوظبي التجاري» 2.82% و«أبوظبي الإسلامي» 2.16%، وارتفاع قطاع الاتصالات 9.3% مع نمو «اتصالات» 9.52% فيما استقر «الياه سات»، وزاد قطاع العقار 2% بعد ارتفاع الدار 2% ورأس الخيمة العقارية 3.23%.

وصعد قطاع الطاقة 4% على وقع ارتفاع دانة غاز 2.83% وطاقة 0.71% وأدنوك للحفر 9.63% وأدنوك للتوزيع 2.66%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.57% مع هبوط ألفا ظبي 2.24% والعالمية القابضة 0.13% فيما صعد ملتيبلاي 1% وإشراق 4.71% والواحة كابيتال 3.61%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط مستقطباً 2.07 مليار درهم، تلاه اتصالات 2.03 مليار درهم، ثم العالمية القابضة 1.6 مليار درهم. وحقق ريم للاستثمار أكبر ارتفاع بنسبة 32.2%، تلاه بلدكو 25%، ثم أسمنت الفجيرة 15.7%، فيما كان أكسا للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.84%، تلاه مجموعة أرام 10.2%، ثم المستثمر الوطني 10%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 1.11 مليار درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 1.11 مليار درهم، موزعة بواقع 105.8 ملايين درهم للعرب و92.1 مليون درهم للخليجيين و913.87 مليون درهم للمواطنين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز