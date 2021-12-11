تقرير: مقدمو الخدمات المدارة معرضون أكثر للهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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حذرت شركة «Acronis» العالمية المتخصصة في مجال الحماية الإلكترونية في تقرير حديث لها حول التهديدات الإلكترونية، من أن مقدمي الخدمات المدارة معرضون أكثر للهجمات الإلكترونية، إذ إن لديهم المزيد من أدوات الإدارة الخاصة بهم، مثل «PSA» أو «RMM»، التي يستخدمها مجرمو الإنترنت ضدهم، وبالتالي يصبحون أكثر عرضة لهجمات سلسلة التوريد.

وقال كانديد ويست، نائب رئيس الشركة لأبحاث الحماية السيبرانية: إن قطاع الجرائم الإلكترونية آلة ذات أداء جيد تستخدم السحابة والذكاء الآلي لتوسيع نطاق عملياتها.

في حين أن التهديدات تستمر في النمو، نرى أن محركات الهجمات الرئيسية تبقى كما هي، وهي لا تزال تعمل. وفي حين أن الهجوم آخذ في النمو، ومن المؤكد أن 2022 سيجلب لنا مفاجآت، إلا أن أتمتة الحماية الإلكترونية هي الطريق الوحيد لتحقيق المزيد من الأمان، والحد من المخاطر، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

وكشف التقرير أن 94% من البرامج الضارة تأتي عبر البريد الإلكتروني، وذلك عبر استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين والإيقاع بهم بعد النقر على المرفقات أو الروابط الضارة، كان التصيد الاحتيالي يتصدر المخططات حتى قبل انتشار الوباء.

لا يزال ينمو بسرعة، فقط هذا العام، أبلغت أكرونيس عن حظر 23% من رسائل البريد الإلكتروني الضارة و40% من رسائل البريد الإلكتروني الخادعة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

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