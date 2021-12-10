7.4 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي متجاوزةً 7.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1644 مبايعة بقيمة 4.15 مليارات درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 606.56 ملايين درهم و1531 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.54 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 203 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 355 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 173 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.01 مليارات درهم منها 78 رهونات أراضٍ بقيمة 685.09 مليون درهم و248 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.33 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 569 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 107 هبات بقيمة 266.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

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