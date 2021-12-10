مجلس إدارة «ديار» يوصي بالتفاوض للتسوية مع «ليمتلس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «ديار للتطوير»، عن توصية مجلس إدارتها بمتابعة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد «ليمتلس»، إلى جانب تكليف اللجنة المشكّلة من أعضائه، بالتفاوض من «ليمتلس»، حال قامت شركة ليمتلس بعرض تسوية ملائمة لشركة ديار.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن ذلك يأتي ضمن المساعي للوصول إلى اتفاق وحل نهائي لهذا الموضوع، في أقرب وقت ممكن.

وكانت «ديار»، أعلنت سابقاً، أن عرض التسوية المقدم من «ليمتلس»، يبلغ 500 مليون درهم، وذلك بعد أن أقر مجلس إدارتها، الموافقة المشروطة على العرض المقدم من شركة «ليمتلس»، لتسوية الحكم الصادر لصالحها، والذي يتضمن سداد جزء من المستحقات نقداً، ومنح ديار مجموعة من الأراضي.

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