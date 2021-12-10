21.3 ملياراً نمو الودائع الادخارية بالمصارف في 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع الادخارية بالقطاع المصرفي إلى 236.54 ملياراً في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 215.21 ملياراً نهاية العام الماضي بزيادة نحو 9.9 % أو ما يعادل 21.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.

وزادت الودائع الادخارية على أساس شهري، بنسبة 0.72% أو ما يعادل 1.7 مليار درهم مقابل 234.84 مليار درهم في سبتمبر 2021.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، نمو الودائع تحت الطلب إلى 801.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة 0.3% على أساس شهري أو 2.2 مليار درهم مقابل 799.083 مليار درهم في سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت بنحو 15% منذ بداية العام الجاري أو ما يعادل 104.42 مليارات درهم مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب النشرة، زادت الودائع لأجل إلى 529.32 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بارتفاع 1 % على أساس شهري أو ما يعادل 5.1 مليارات درهم مقابل 524.23 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه، بينما انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من الجاري 14.2% أو ما يعادل 87.3 مليار درهم مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.676 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 13.3% على أساس سنوي، أو 1.4 مليار درهم مقارنة بنحو 10.307 مليارات درهم في أكتوبر 2020.

وارتفع رصيد المعدن الأصفر على أساس شهري 4% مقارنة بنحو 11.286 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه، بينما انخفض 9.2%، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فإن قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار العشرة أشهر الأولى من العام الجاري هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

فروع البنوك

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 518 فرعاً موزعة على 21 بنكاً بنهاية أكتوبر الماضي، 521 فرعاً في سبتمبر و515 فرعاً في أغسطس و522 فرعاً في يونيو و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، ووصل عدد مكاتب الدفع إلى 22 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة إلى 32.753 ألف موظف في نهاية أكتوبر الماضي وهو نفس الرقم المسجل في سبتمبر السابق عليه، موزعين بواقع 25 ألفاً و957 موظفاً في البنوك الوطنية، و6796 موظفاً في البنوك الأجنبية.

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