اختتام أسبوع موريشيوس للتمويل بدبي

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت بدبي فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار، الذي ضم منتدى لريادة الأعمال، وتواصل مدار الأسبوع الحالي في فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، لتسلط الضوء على الفرص الفريدة التي توفرها موريشيوس في مجال الخدمات المالية، التي تشمل الخدمات المصرفية وكيفية إدارة الثروات والأسهم الخاصة وإدارة الصناديق والتكنولوجيا المالية.

وقال كين بونوسامي، المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: «تجسد اليوم دبي وجهة رائدة بما تمتلكه من إمكانات فريدة، ورؤية طموحة لقيادتها، وبنية اقتصادية متطورة، هذا التطور جاء نتيجة لاتباع منظومة استراتيجية متكاملة الأبعاد ترمي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، ونحاول الاستفادة من هذه التجربة.

والعمل على إيجاد بيئة كفؤة تمكن الأفراد من مزاولة أعمالهم والعيش باستقرار، نسعى لتحقيق هذه الغاية بما نمتلكه من موارد وما ننتجه وما نقدمه من خدمات بهدف التأسيس لمستقبل مشرق ومستدام يعود بالخير على القارة الأفريقية بأسرها».

وأردف قائلاً: نتطلع أن توفر الخدمات التي نقدمها والقوانين الناظمة التي نسنها، جسراً متين الدعائم للوصول إلى قارة أفريقيا وتعزيز مكانتها، لنكمل الجهود الهائلة التي تبذلها دولة الإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يترجم استراتيجيتنا التي تركز على إقامة الشراكات والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في دولة الإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص، بهدف إيجاد بيئة مستدامة لريادة الأعمال في موريشيوس.

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