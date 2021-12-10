فعاليات متنوعة بوجهات «نخيل» في نخلة جميرا خلال ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

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تتنوع الأنشطة والمناسبات والفعاليات في الوجهات التابعة لـ«نخيل» في «نخلة جميرا» خلال ديسمبر، ويشمل ذلك «قرية الاحتفالية فوق السطح» وعروض النافورة، اعتباراً من اليوم ولغاية نهاية الشهر.

تتميز «القرية الاحتفالية فوق السطح» في «نخيل مول» في نسختها السنوية الثانية خلال ديسمبر، بشجرة بارتفاع 13 متراً وسوقاً شتوياً وحلبة للتزلج على الجليد ومنطقة مخصصة لتسلية الأطفال وألعاب الواقع الافتراضي وورش عمل للأطفال والكبار وإقامة مجموعة من الأكشاك الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى عروض مسرحية حية مدهشة.

وتفتح هذه القرية أبوابها اليوم وتستمر لغاية الأحد 2 يناير 2022 من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 11 ليلاً في أيام عطلات نهاية الأسبوع.

كذلك، هناك عطلة نهاية أسبوع رائعة مع «ديزني» في «ذي بوينت» لغاية السبت 11 ديسمبر، وتتضمن عرضاً يُقام كل ساعة تؤديه أكبر نافورة في العالم، حيث ستتمايل أعمدتها المائية على وقع أنغام «ديزني» المفضّلة. وسوف يشمل العرض الذي يبدأ عند الساعة 6 مساءً ويستمر حتى منتصف الليل، مجموعة من الأغاني الرائعة.

ويُشجع الزوار على استخدام سيارات الأجرة أو مواقف ركن السيارات في «نخيل مول» واستخدام حافلات الركاب اليومية المجانية في الاتجاهين للذهاب إلى «ذي بوينت». وهذه الحافلات متوفرة كل 30 دقيقة، من الساعة 5 مساءً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل. كما تنشط حافلات النقل المجانية في الاتجاهين من وإلى «ذي بوينت» انطلاقاً من مساكن وفنادق «نخلة جميرا» ومواقع في البرشاء والصفوح و«جميرا بيتش ريسيدينس».

ويرحب «بالم ويست بيتش» بالزوار لخوض تجربة رائعة غنية بالمأكولات الشهية والسير بمحاذاة الشاطئ مباشرة، ومشاهدة الديكورات الخلّابة في هذه الوجهة ابتداءً من الأحد 12 ديسمبر الجاري. ويتم تشجيع الزوار على استخدام القطار الأحادي «بالم مونوريل» والتوقف في «محطة الاتحاد» للانتقال إلى «بالم ويست بيتش».

وتُطبق كافة المعايير الصارمة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة خلال الاحتفالات، مع الأخذ في الاعتبار أن علامات التباعد الاجتماعي منتشرة في جميع أرجاء «ذي بوينت»، في حين أن عمليات التعقيم المنتظمة تُجرى وفقاً لما هو مطلوب خلال كل الأوقات. كما يتوجب على الزوار ارتداء قناع الوجه الواقي في كل الأوقات.

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