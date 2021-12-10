مؤسسات إماراتية ضمن طليعة جهات الابتكار في المنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

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أكدت شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» أن الجهات التي تقف خلف الريادة في الابتكار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهمت في وصول قيمة سوق تقنية المعلومات بالمنطقة إلى أكثر من 77 مليار دولار في 2021.

وجاءت مؤسسات إماراتية بطليعة جهات الابتكار في المنطقة. وضمت القائمة، شركة نفط الهلال وشركة سيراميك رأس الخيمة وشركة «ويسترن إنترناشيونال» وشركة «أسماك القابضة» (آي اتش سي فود القابضة) وهيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة (دائرة الموارد البشرية).

كانت «إس إيه بي» أعلنت عن الفائزين في «جوائز إس إيه بي للجودة» التي تُكرّم نجاح العملاء في العام 2020. وفازت الجهات المذكورة في هذه الجوائز تقديراً لتميّزها في الابتكار وتكريماً لأهم مبادرات التحوّل الرقمي التي أنجزتها. وصُنّفت الجهات الفائزة والشركاء التقنيون في منظومة «إس إيه بي» لقنوات التوزيع، ضمن ثلاث فئات شملت «إحداث التحول في الأعمال»، و«التسليم السريع»، و«برمجيات SAP S/‏‏‏‏4HANA Move».

وأقيم حفل توزيع الجوائز في «إس إيه بي هاوس» في إكسبو 2020 دبي، وشهد إلقاء مسؤولين من «إس إيه بي» كلمات بهذه المناسبة، حيث تحدّث كل من توماس بامبرغر رئيس قطاع مشاركة وتجربة العملاء، ورافي براودا رئيس قسم مشاركة وتجربة العملاء في جنوب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشرعت المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العودة إلى الاستثمار في تحديث بُناها التقنية، باعتبارها أساساً للمضيّ في مسيرة التحوّل الرقمي، وذلك مع بدء التعافي من آثار جائحة كورونا، ونتيجة لذلك، من المنتظر أن تصل قيمة سوق تقنية المعلومات في المنطقة إلى 77 مليار دولار في العام 2021، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «آي دي سي» للأبحاث.

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