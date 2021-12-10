«دبي للسيليكون» تنظّم معرضاً للسيارات الكلاسيكية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم واحة دبي للسيليكون فعالية «معرض الواحة للسيارات» للمرة الأولى. وتقام الفعالية المفتوحة مجاناً للجميع في «مجمّع دبي الرقمي» بواحة دبي للسيليكون اليوم بدءاً من الساعة 5 مساءً. وتتخلل الحدث فعاليات ترفيهية وعائلية متنوعة.

ويشمل ذلك ألعاب قيادة السيارات الافتراضية، والاستمتاع بالمأكولات المتنوعة، ومساحات ألعاب للأطفال. وستقوم الواحة في نهاية الفعالية بتكريم الفرق المشاركة وتوزيع جوائز على الحضور، وتتوجها زيارة حصرية لمقر «دبليو موترز» في الواحة إضافة إلى جولة في سيارة «فينير سوبر سبورت» مع سائق معتمد من «دبليو موترز».

وقال عدنان جمعة البحر، نائب رئيس أول – الاتصال المؤسسي في واحة دبي للسيليكون: «تواصل واحة دبي للسيليكون تنظيم فعاليات جديدة تعزز مشاركة كافة فئات مجتمع الواحة في أنشطتها المجتمعية التي تتعاون في تقديمها مع شركائها من مختلف القطاعات.

ومعرض الواحة للسيارات هو الأحدث في سلسلة الفعاليات الترفيهية المفتوحة للجميع التي تقيمها الواحة لتعزيز مكانة دبي مدينة مفضلة للحياة. وندعو الجميع لمشاركتنا هذا الحدث العائلي الترفيهي الجديد الذي نضيفه إلى قائمة فعاليات دبي الفريدة من نوعها.

وتتعاون الواحة في تنظيم الحدث مع شركة دبليو موتورز التي وضعت حجر الأساس لمصنعها للسيارات الرياضية الخارقة في الواحة في 2020 والمتوقع أن يتم الانتهاء من إنشائه بداية العام 2022. وصنعت الشركة حتى الآن سيارتين خارقتين هما «لايكان هايبرسبورت» و«فنير سوبرسبورت»، كما أطلقت مركبة «ميوز» ذاتية القيادة بالكامل، وأنجزت المركبة الأمنية الأكثر تطوراً في العالم )غياث) لشرطة دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز