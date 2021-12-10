اقتصادية عجمان تكرم المشاركين بـ«معرض الخمسين»

المصدر: عجمان - البيان

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كرّم عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، المشاركين من برنامج تعزيز ورخصة ريادة في معرض الخمسين، الذي تم تنظيمه في حديقة العلم، بمنطقة الجرف في عجمان. وشهد حفل التكريم، الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال في الدائرة.

وأكد أن الدائرة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات، ومنها الفعاليات والمعارض، والتي كان من بينها المشاركة بمعرض الخمسين، الذي جاء تنظيمه، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسهم منتسبو برنامج تعزيز وأصحاب رخص ريادة.

وذكر أن نسبة الرضا العالية التي حققها معرض الخمسين في دورته الحالية، والتي بلغت نحو 100 %، سوف يدفعنا بكل، تأكيد إلى تكرار هذه المبادرات، من خلال المشاركة في معارض مماثلة مستقبلاً، وبطريقة مبتكرة، تحقق الغرض الذي نسعى إليه جميعاً، والمتمثل تعزيز وتطوير مفهوم ريادة الأعمال لدى المواطنين.

وأشاد بأصحاب المشاريع الريادية المشاركة، من حيث تطور فكرهم الإبداعي، والإقبال على مشاريع ابتكارية وإبداعية. وقال: ندعو جميع أفراد المجتمع، بالبدء بهذه الخطوة، والبدء بمشاريعهم الخاصة، والدخول في عالم ريادة الأعمال، مهما كان المشروع صغيراً، وإن حكومة وقيادة الإمارات، وإمارة عجمان، تدعم الجميع، خاصة أصحاب الموهبة والمؤهلات، لفتح مشاريع ريادية وابتكارية.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، إن برنامج تعزيز ورخصة ريادة، التي تشرف الإدارة على تنظيمها، ودعم منتسبيها، لا يقتصر فقط على فتح الرخص، والإعفاء من الرسوم المحلية لمدة 5 سنوات، بل يتضمن أيضاً دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاستمرار تطوير مشاريعهم، لتكون ريادية مستدامة، من خلال الورش التدريبية، ودراسات الجدوى والاستشارات المجانية.

وتم إجراء نقاش مع أصحاب المشاريع، تم خلاله الاطلاع على تحدياتهم ومقترحاتهم التطويرية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تطويرها، لتصل إلى عالم الريادة، وذلك من أجل الاستفادة منها، في وضع خطط تطويرية، وتبني سياسات اقتصادية، تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية.

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