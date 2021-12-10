«غرفة الفجيرة»تستعد للاحتفال بـ 40 عاماً على تأسيسها

المصدر: الفجيرة - البيان

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تستعد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للإحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيسها، بعد غد الأحد بمسرح الغرفة، تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة إنه من حسن الطالع أن يأتي احتفال الغرفة بمرور 40 عاماً على تأسيسها تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم الاتحاد الـ 50، فيما تمضي الإمارات قدماً لتنفيذ «مبادئ ومشاريع الخمسين» لترسم المسار الاقتصادي والسياسي والتنموي للبلاد، على مدى الخمسين عاماً المقبلة، لتضاف إلى الإنجازات التي تحققت خلال الـ 50 عاماً الماضية وصولاً لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» بأن تكون أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً وازدهاراً.

وأعرب الشيخ سعيد الشرقي عن أمله أن يكون احتفال الغرفة بمرور 40 عاماً على تأسيسها دافعاً للانطلاق نحو مزيد من العمل وبذل الجهود للنهوض بالغرفة وحافزاً إيجابياً لمزيد من إسهامات القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، أوضح سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة أنه سيتم خلال الحفل تكريم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء المتعاقبين على مدى 14 دورة الذين كانت لهم بصمتهم في إرساء قواعد الغرفة وتطورها منذ انطلاق مسيرتها بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1981 من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

كما سيتم تكريم الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية وغرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات الغرفة العربية والعالمية لدورها الإيجابي في دعم وتعزيز مسيرة الغرفة من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وكل ما من شأنه النهوض بالتنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

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