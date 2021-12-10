شراكة بين «دي بي ورلد» و«إيمرجنت كولد لاتين أمريكا» لتطوير المرافق اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إيمرجنت كولد لاتين أمريكا»، وهي أحدث موفري خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، التي يتم التحكم في درجة حرارتها في أمريكا اللاتينية، و«دي بي ورلد»، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية.

وواحدة من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، عزمهما إقامة شراكة من أجل تطوير مرفقين من مرافق الخدمات اللوجستية، التي يمكن التحكم في درجة حرارتها داخل منطقة «دي بي ورلد» اللوجستية في أمريكا اللاتينية. وستوفر عمليات التطوير هذه لعملاء شركتي «إيمرجنت كولد لاتين أمريكا» و«دي بي ورلد»، حلول سلسلة توريد متكاملة تماماً. وستركز عمليات التطوير هذه على موقعين:

- دي بي ورلد - كوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، وهي مركز ذات طراز عالمي، ومنطقة تجارة حرة تقع في بونتا كوسيدو، بالقرب من مدينة سانتو دومينغو. وتعتبر محطة كوسيدو، هي ميناء جديد مصمم على أحدث طراز في الجزيرة، وبوابة لتجارة المواد الغذائية في منطقة البحر الكاريبي.

- «دوران» للخدمات اللوجستية (الإكوادور)، والذي بدأ عملياته في سبتمبر 2020، كجزء من استثمارات كبيرة في هذا السوق التجاري العالمي، وتتضمن سلع التصدير الرئيسة في الإكوادور، القريدس والموز.

وأعلن الطرفان، التزمهما باستكشاف أعمال التطوير في مواقع «دي بي ورلد» الأخرى في أمريكا اللاتينية، لتعزيز خدماتهما وسلسلة التبريد. وقال نيال رايدر الرئيس التنفيذي لشركة «إيمرجنت كولد لاتين أمريكا»: «إن الشراكة في هذه المواقع الاستراتيجية، تعتبر خطوة مستقبلية مهمة، في رؤيتنا لبناء شبكة للتخزين البارد عالي الجودة في أمريكا اللاتينية».

وتعتبر «دي بي ورلد» شريكاً رئيساً في المنطقة، ونحن نشاركها الالتزام بتحقيق نمو في مجال تجارة المواد الغذائية عالمياً. ونتطلع إلى التعاون مع «دي بي ورلد»، في تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا في مواقعهم».

وقال ماثيو ليش، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «دي بي ورلد» في منطقة الأمريكتين:

تتيح لنا الشراكة مع «إيمرجنت كولد لاتين أمريكا»، تطوير حلول متكاملة، تجمع بين عناصر سلسلة التوريد المبردة لعملائنا، وحلول لوجستية تسهل العمليات الخاصة بهم، في ما يتعلق بسلسلة التوريد، وتتماشى شركة «إيمرجنت كولد لاتين أمريكا» تماماً في الرؤى والأهداف، مع استراتيجية الخدمات اللوجستية لـ «دي بي ورلد» في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية، ما ييسر التجارة، ويوسع عروضنا اللوجستية.

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